Porsche vor Wandel: Dr. Blume könnte vorzeitig gehen – Wer folgt ihm?

Dr. Blume hat in seiner Zeit bei Porsche maßgeblich zur Entwicklung des Unternehmens beigetragen, insbesondere in finanziell herausfordernden Zeiten. Unter seiner Führung erlebte Porsche Rekordjahre, einen erfolgreichen Börsengang und eine Expansion in neue Märkte. Blume betonte, dass die Veränderungen in den wichtigsten Märkten, insbesondere in den USA und China, neue Anforderungen an das Geschäftsmodell von Porsche gestellt haben. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurde das Unternehmen strukturell neu ausgerichtet und die Produktstrategie erweitert.

Am 17. Oktober 2025 gab die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG bekannt, dass es zu personellen Veränderungen im Vorstand kommen könnte. Der Aufsichtsrat beauftragte den Vorsitzenden, Gespräche mit Dr. Oliver Blume, dem aktuellen Vorstandsvorsitzenden, über ein einvernehmliches vorzeitiges Ausscheiden zu führen. Dr. Blume, der Porsche seit zehn Jahren leitet, wird weiterhin als Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG tätig sein. Als möglicher Nachfolger wird Dr. Michael Leiters, der derzeit CEO von McLaren Automotive ist, in Betracht gezogen. Die Verhandlungen mit ihm sind bereits im Gange.

Die Ernennung von Dr. Michael Leiters zum neuen Vorstandsvorsitzenden wurde von Analysten als weise Entscheidung gewertet. Leiters bringt umfangreiche Erfahrung aus der Automobilindustrie mit, darunter Führungspositionen bei Ferrari und Porsche. Er war über 13 Jahre in verschiedenen Funktionen bei Porsche tätig, bevor er zu Ferrari wechselte. Seine Rückkehr zu Porsche wird als strategisch vorteilhaft angesehen, da er bereits mit den Produkten und der Unternehmenskultur vertraut ist.

Parallel zu diesen personellen Veränderungen hat die kanadische Bank RBC das Kursziel für die Porsche AG von 43 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan äußerte Bedenken, dass die Zahlen der europäischen Autohersteller im dritten Quartal unter den Konsensprognosen liegen könnten, was auf US-Zölle und den intensiven Wettbewerb in China zurückzuführen sei. Diese Unsicherheiten könnten die zukünftige Entwicklung von Porsche beeinflussen, insbesondere angesichts der anhaltenden Schwierigkeiten des Unternehmens in China und der hohen Abschreibungen.

Insgesamt stehen bei Porsche bedeutende Veränderungen an, die sowohl die Unternehmensführung als auch die strategische Ausrichtung betreffen. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, wie sich diese Entwicklungen auf die Marktposition und die finanzielle Performance des Unternehmens auswirken werden.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,67 % und einem Kurs von 42,68EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.