Polnisches Gericht lehnt Auslieferung im Nord-Stream-Skandal ab!

Drei Jahre nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee hat ein polnisches Gericht die Auslieferung des mutmaßlichen Beteiligten Wolodymyr Z. an Deutschland abgelehnt. Der 46-jährige Ukrainer, der in Pruszkow bei Warschau festgenommen wurde, sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wirft ihm vor, als ausgebildeter Taucher Teil einer Gruppe gewesen zu sein, die im Herbst 2022 Sprengsätze an den Pipelines nahe der Insel Bornholm platzierte. Die Explosionen führten zu erheblichen Schäden an den Pipelines, sodass kein Gas mehr durchgeleitet werden konnte. Während Nord Stream 1 zuvor russisches Erdgas nach Deutschland transportierte, war Nord Stream 2 aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine noch nicht in Betrieb.

Die Entscheidung des polnischen Gerichts hat auch politische Brisanz, da führende polnische Politiker, darunter Regierungschef Donald Tusk, offen gegen eine Auslieferung an Deutschland sind. Tusk betonte, dass es nicht im Interesse Polens liege, den Verdächtigen anzuklagen oder auszuliefern. Das Nationale Sicherheitsbüro BBN, das dem Präsidenten unterstellt ist, erklärte, dass es im vitalen Interesse Polens sei, dass die mutmaßlichen Urheber der Schäden an den Pipelines einer Strafverfolgung entgehen. Diese Haltung spiegelt die anhaltende Skepsis Polens gegenüber den Nord-Stream-Pipelines wider, die von der polnischen Regierung stets abgelehnt wurden.

Parallel zu diesen Entwicklungen wird im Schweriner Untersuchungsausschuss zur Nord Stream 2-Pipeline Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder als Zeuge befragt. Schröder, der aufgrund gesundheitlicher Probleme per Video zugeschaltet wird, war nach seinem Ausscheiden aus der Politik für russische Energiekonzerne aktiv und hatte eine Schlüsselrolle bei der Nord Stream 2 AG inne. Der Ausschuss untersucht die Gründung einer Klimaschutzstiftung in Mecklenburg-Vorpommern, die maßgeblich zur Fertigstellung der Pipeline beitragen sollte, und will klären, ob Russland Einfluss auf diese Vorgänge genommen hat.

Insgesamt verdeutlichen die aktuellen Ereignisse die komplexen geopolitischen Spannungen und die unterschiedlichen Interessen, die mit den Nord-Stream-Pipelines verbunden sind, sowie die Herausforderungen, die sich aus den rechtlichen und politischen Aspekten der Auslieferung von Verdächtigen ergeben.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,70 % und einem Kurs von 2,992USD auf Ariva Indikation (17. Oktober 2025, 22:10 Uhr) gehandelt.