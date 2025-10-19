flatexDEGIRO AG: Amundi überschreitet 3%-Schwelle – Aktie auf Rekordhoch!

Die Mitteilung betrifft den Erwerb von Stimmrechten durch die Amundi S.A., eine in Paris ansässige juristische Person. Am 9. Oktober 2025 überschritt Amundi die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an flatexDEGIRO und hält nun 3,17 % der Gesamtstimmrechte, was 3.481.656 Stimmrechten entspricht. Diese Zahl bezieht sich ausschließlich auf die direkt gehaltenen Stimmrechte, während keine Instrumente im Sinne des WpHG erworben wurden.

Am 16. Oktober 2025 veröffentlichte die flatexDEGIRO AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die durch die EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung ist Teil der regulatorischen Anforderungen zur Transparenz im Aktienhandel und informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens. Der Emittent, flatexDEGIRO AG, hat seinen Sitz in Frankfurt am Main und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900IRBZTADXJB6757 registriert.

Die flatexDEGIRO AG hat in den letzten Wochen eine bemerkenswerte Kursentwicklung erlebt. Am Donnerstag erreichten die Aktien ein Rekordhoch von 33,28 Euro, was einem Anstieg von über 7 % im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Kursgewinn seit Jahresbeginn beläuft sich auf mehr als 120 %. Analysten führen diesen Anstieg auf die positiven Geschäftszahlen des Unternehmens zurück. Im dritten Quartal übertraf der Umsatz die Markterwartungen um 7 %, während der Nettogewinn sogar um 16 % über den Prognosen lag. Diese Erfolge sind unter anderem auf eine fortgesetzte Kostensenkung zurückzuführen.

Die flatexDEGIRO AG hat ihre Umsatzprognose für das laufende Jahr auf 530 bis 550 Millionen Euro angehoben, was über den durchschnittlichen Schätzungen von 516 Millionen Euro liegt. Auch die Erwartungen an das operative Ergebnis wurden nach oben korrigiert, was das Vertrauen der Investoren in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stärkt.

Insgesamt zeigt die Stimmrechtsmitteilung von flatexDEGIRO AG nicht nur die Veränderungen in der Aktionärsstruktur, sondern auch die positive Marktreaktion auf die finanziellen Ergebnisse des Unternehmens. Die Aktie bleibt ein interessanter Wert für Investoren, die auf das Wachstum im Online-Brokerage-Markt setzen.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 31,76EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.