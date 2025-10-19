Bundesanleihen: Stabile Kurse trotz politischer Unsicherheiten in Europa

Am Freitag gaben die Kurse deutscher Anleihen leicht nach, der Euro-Bund-Future fiel um 0,07 Prozent auf 130,28 Punkte, und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank auf 2,55 Prozent. Die Veröffentlichung der Verbraucherpreise für September in der Eurozone, die eine Inflationsrate von 2,2 Prozent bestätigten, hatte kaum Einfluss auf den Markt. Die anhaltende Schließung von US-Regierungsbehörden führte dazu, dass nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht wurden, was die Unsicherheit an den Märkten verstärkte.

Die Kurse deutscher Bundesanleihen zeigten in der vergangenen Handelswoche eine insgesamt stabile Entwicklung, mit leichten Schwankungen. Am Donnerstag fiel der Euro-Bund-Future um 0,01 Prozent auf 130,00 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,57 Prozent lag. Die politische Situation in Frankreich, wo Premierminister Sébastien Lecornu und sein Kabinett zwei Misstrauensanträge überstanden, sorgte für etwas Zuversicht in Bezug auf den Euro. Die Renditen französischer Staatsanleihen blieben stabil, nachdem sie in den Tagen zuvor gesunken waren, was auf eine gewisse Beruhigung der politischen Krise hindeutet.

Im weiteren Verlauf des Freitags fielen die Kurse deutscher Bundesanleihen erneut, der Euro-Bund-Future sank um 0,32 Prozent auf 129,96 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,58 Prozent stieg. Die Nervosität an den Finanzmärkten wurde durch Probleme einiger Regionalbanken in den USA verstärkt, die mit Krediten in Schwierigkeiten geraten waren. Zudem sorgte der verschärfte Handelsstreit zwischen den USA und China für zusätzliche Unsicherheit. Trotz dieser Entwicklungen legte der Bund-Future im Vergleich zum Wochenstart merklich zu.

Die Verbraucherpreise in der Eurozone stiegen im September leicht auf 2,2 Prozent, was den Erwartungen entsprach. Die Kerninflationsrate, die volatile Preise für Energie und Lebensmittel ausschließt, fiel jedoch höher aus als prognostiziert. Bundesbankchef Joachim Nagel signalisierte vor der nächsten Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) eine Stabilität der Leitzinsen und äußerte, dass er gegenwärtig keinen Handlungsbedarf sehe. Diese Einschätzung könnte auf eine weiterhin moderate Geldpolitik hindeuten, während die Märkte auf weitere Entwicklungen in der US-Wirtschaft und der internationalen Politik achten.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 130,0EUR auf Eurex (17. Oktober 2025, 22:03 Uhr) gehandelt.