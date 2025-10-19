Volvo: Umsatzrückgang und Sorgen um US-Zölle – Was bedeutet das für Anleger?

Insgesamt lieferte Volvo im dritten Quartal 44.631 Lkw aus, was einem Rückgang von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders in Nord- und Südamerika waren die Auslieferungen rückläufig, während in anderen Regionen, wie Europa, die Verkaufszahlen stiegen. Der Auftragseingang fiel um 14 Prozent auf 37.134 Lkw. In Europa gingen die Bestellungen um zehn Prozent zurück, während sie in Nordamerika um zehn Prozent anstiegen. In Südamerika und Asien war ein deutlicher Rückgang der Aufträge zu verzeichnen.

Der schwedische Lkw-Hersteller Volvo hat im dritten Quartal 2023 einen Umsatzrückgang von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnet, was auf die Auswirkungen der US-Zölle zurückzuführen ist. Der Erlös belief sich auf 110,7 Milliarden schwedische Kronen (rund 10 Milliarden Euro). Ohne Wechselkurseffekte konnte der Umsatz jedoch um ein Prozent steigen. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn fiel von 14,1 Milliarden auf 11,7 Milliarden Kronen, während die Gewinnmarge um 1,4 Prozentpunkte auf 10,6 Prozent sank. Der Nettogewinn reduzierte sich von 10,1 auf 7,6 Milliarden Kronen.

Das Management von Volvo äußerte sich besorgt über die Unsicherheit, die die Zollpolitik der US-Regierung auf die Nachfrage in Nordamerika ausübt. Für das kommende Jahr wird ein Rückgang der Zulassungen von Schwerlast-Lkw in Nordamerika um 15.000 Einheiten auf insgesamt 250.000 Einheiten prognostiziert. Diese Unsicherheiten haben auch die Aktienkurse von Volvo beeinflusst, die am Freitag um bis zu sieben Prozent fielen und damit den Abwärtstrend seit Ende August verstärkten. Der Aktienkurs sank von knapp 300 auf etwa 250 Kronen und nähert sich dem Jahrestief von rund 230 Kronen.

Analysten von RBC bezeichneten den Quartalsbericht als durchwachsen. Obwohl der bereinigte operative Gewinn besser als erwartet ausfiel, wurde der Ausblick auf das kommende Jahr als vorsichtig eingestuft. Die schwächeren Auftragseingänge und die enttäuschende Marge trugen zur negativen Marktreaktion bei. Im Gegensatz dazu bewertete das Analysehaus Jefferies die Quartalszahlen positiv und belässt die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,27 % und einem Kurs von 22,69EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.