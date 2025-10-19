BlackRock überschreitet 3%-Schwelle: Neue Stimmrechtsmitteilung von Scout24

Laut der Mitteilung hat BlackRock am 13. Oktober 2025 eine Schwelle von 3% der Stimmrechte an Scout24 überschritten. Der aktuelle Anteil der Stimmrechte von BlackRock beträgt nun 6,71%, während der Anteil an Finanzinstrumenten, die Stimmrechte gewähren, bei 0,06% liegt. Insgesamt hält BlackRock somit 6,77% der Stimmrechte an Scout24, was eine leichte Abnahme im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 6,84% lag.

Am 16. Oktober 2025 veröffentlichte die Scout24 SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die Öffentlichkeit über wesentliche Änderungen in der Stimmrechtsstruktur des Unternehmens informieren soll. Die Mitteilung wurde durch EQS News übermittelt und betrifft insbesondere die Beteiligungen der BlackRock, Inc., einem der größten Vermögensverwalter weltweit.

Die Stimmrechtsmitteilung gibt detaillierte Informationen über die Struktur der Stimmrechte und die verschiedenen Instrumente, die BlackRock hält. Dabei wird insbesondere auf die direkt gehaltenen Stimmrechte und die Stimmrechte, die durch Finanzinstrumente wie Contracts for Difference (CFDs) entstehen, eingegangen. BlackRock hält 5.032.019 Stimmrechte direkt, was 6,71% entspricht, und 47.115 Stimmrechte über CFDs, was 0,06% ausmacht.

Die Mitteilung hebt hervor, dass BlackRock, Inc. und ihre Tochtergesellschaften keine anderen Unternehmen kontrollieren, die ebenfalls Stimmrechte an Scout24 halten. Dies bedeutet, dass die Stimmrechtsanteile von BlackRock unabhängig sind und nicht durch andere Beteiligungen beeinflusst werden.

Zusammenfassend zeigt die Stimmrechtsmitteilung von Scout24 SE, dass BlackRock weiterhin eine bedeutende Rolle im Aktionärsgefüge des Unternehmens spielt, auch wenn der Gesamtanteil leicht gesunken ist. Diese Informationen sind für Investoren und Marktbeobachter von Interesse, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und die Machtverhältnisse innerhalb des Unternehmens geben. Die Transparenz solcher Mitteilungen ist entscheidend für das Vertrauen der Anleger und die Marktintegrität.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 101,1EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.