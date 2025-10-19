    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    BlackRock überschreitet 3%-Schwelle: Neue Stimmrechtsmitteilung von Scout24

    BlackRock überschreitet 3%-Schwelle: Neue Stimmrechtsmitteilung von Scout24
    Foto: Scout24 SE

    Am 16. Oktober 2025 veröffentlichte die Scout24 SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die Öffentlichkeit über wesentliche Änderungen in der Stimmrechtsstruktur des Unternehmens informieren soll. Die Mitteilung wurde durch EQS News übermittelt und betrifft insbesondere die Beteiligungen der BlackRock, Inc., einem der größten Vermögensverwalter weltweit.

    Laut der Mitteilung hat BlackRock am 13. Oktober 2025 eine Schwelle von 3% der Stimmrechte an Scout24 überschritten. Der aktuelle Anteil der Stimmrechte von BlackRock beträgt nun 6,71%, während der Anteil an Finanzinstrumenten, die Stimmrechte gewähren, bei 0,06% liegt. Insgesamt hält BlackRock somit 6,77% der Stimmrechte an Scout24, was eine leichte Abnahme im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 6,84% lag.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Scout24!
    Long
    94,22€
    Basispreis
    0,77
    Ask
    × 13,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    108,92€
    Basispreis
    0,84
    Ask
    × 12,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Stimmrechtsmitteilung gibt detaillierte Informationen über die Struktur der Stimmrechte und die verschiedenen Instrumente, die BlackRock hält. Dabei wird insbesondere auf die direkt gehaltenen Stimmrechte und die Stimmrechte, die durch Finanzinstrumente wie Contracts for Difference (CFDs) entstehen, eingegangen. BlackRock hält 5.032.019 Stimmrechte direkt, was 6,71% entspricht, und 47.115 Stimmrechte über CFDs, was 0,06% ausmacht.

    Die Mitteilung hebt hervor, dass BlackRock, Inc. und ihre Tochtergesellschaften keine anderen Unternehmen kontrollieren, die ebenfalls Stimmrechte an Scout24 halten. Dies bedeutet, dass die Stimmrechtsanteile von BlackRock unabhängig sind und nicht durch andere Beteiligungen beeinflusst werden.

    Zusammenfassend zeigt die Stimmrechtsmitteilung von Scout24 SE, dass BlackRock weiterhin eine bedeutende Rolle im Aktionärsgefüge des Unternehmens spielt, auch wenn der Gesamtanteil leicht gesunken ist. Diese Informationen sind für Investoren und Marktbeobachter von Interesse, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und die Machtverhältnisse innerhalb des Unternehmens geben. Die Transparenz solcher Mitteilungen ist entscheidend für das Vertrauen der Anleger und die Marktintegrität.



    Scout24

    -0,88 %
    -1,92 %
    -7,61 %
    -14,50 %
    +30,35 %
    +88,82 %
    +33,77 %
    +249,32 %
    +238,13 %
    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 101,1EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BlackRock überschreitet 3%-Schwelle: Neue Stimmrechtsmitteilung von Scout24 Am 16. Oktober 2025 veröffentlichte die Scout24 SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die Öffentlichkeit über wesentliche Änderungen in der Stimmrechtsstruktur des Unternehmens informieren soll. Die Mitteilung wurde durch EQS …