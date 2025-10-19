Future Fuels: Durchbruch bei Uran-Exploration im Hornby Basin!

Die Gravitationsmessungen konzentrierten sich auf das Uranlager Mountain Lake sowie auf die radioaktiven Blockströme bei Curiosity Lake und Sauna Lake, wo Imperial Oil 1973 Gehalte von bis zu 6 % U3O8 berichtete. Die Ergebnisse der aktuellen Messungen werden derzeit ausgewertet und sollen bald veröffentlicht werden. Rob Leckie, Präsident und CEO von Future Fuels, betonte, dass die neuen Daten die Auflösung der bisherigen Datensätze erheblich verbessern und Lücken zwischen historischen Rastern schließen, was eine gezielte Suche nach uranhaltigen Horizonten ermöglicht.

Future Fuels Inc. hat erfolgreich das Phase-Eins-Gravitations-Explorationsprogramm auf ihrem vollständig im Besitz befindlichen Projekt Hornby Basin abgeschlossen, das sich etwa 95 Kilometer südwestlich von Kugluktuk in Nunavut befindet. Die Gravitationsmessung erstreckte sich über 2.000 Hektar und wurde in einem Linienabstand von 200 bis 400 Metern sowie mit Messstationen im Abstand von 100 Metern durchgeführt. Ziel war es, die Ergebnisse früherer Messungen aus den Jahren 2022 und 2024 zu ergänzen, die bereits gezeigt hatten, dass sich die Sandsteine der Einheit 11 und die Schiefer der Einheit 12 durch ihre Gravitation und Dichte unterscheiden lassen.

Das Programm von Future Fuels für 2025 hat den Gravitationsdatensatz mehr als verdreifacht und wird in Zusammenarbeit mit Dahrouge Geological Consulting Ltd. und EarthEx Geophysical Solutions Inc. durchgeführt. Die Ergebnisse der Untersuchung werden in die Planung einer Diamantkernbohrkampagne für 2026 einfließen, die die ersten Untergrunduntersuchungen im Hornby Basin darstellen wird.

Das Hornby-Projekt umfasst das gesamte 3.407 km² große Hornby-Becken, das über 40 unerschlossene Uranvorkommen beherbergt. Die geologische Bedeutung des Gebiets ist hoch, da historische Arbeiten auf ein erhebliches Entdeckungspotenzial hinweisen. Future Fuels plant, modernste Technologien wie die KI-gestützte Mineralentdeckungsplattform „DORA“ einzusetzen, um die Explorationszyklen zu verkürzen und die Zielidentifikation zu verbessern.

Das Unternehmen verpflichtet sich zudem zu höchsten Umweltstandards und arbeitet eng mit der Kitikmeot Inuit Association sowie der lokalen Gemeinschaft zusammen, um sicherzustellen, dass die Exploration verantwortungsvoll durchgeführt wird. Die aktuellen Entwicklungen im Uranmarkt und die steigende Nachfrage nach emissionsfreier Energie positionieren Future Fuels als vielversprechenden Akteur in der Branche.

Die Future Fuels Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,20 % und einem Kurs von 0,685EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.