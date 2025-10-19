'Keine seltene Spezies mehr'
Managerinnen verdienen weniger
- Top-Managerinnen verdienen 2024 weniger als Männer.
- Gehalt weiblicher Vorstände sinkt um 11 Prozent.
- Große Gehaltslücke im Dax: 2,92 Mio. vs. 3,38 Mio.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Top-Managerinnen der größten deutschen Börsenkonzerne haben 2024 deutlich weniger verdient und sind hinter ihre männlichen Kollegen zurückgefallen. Das Gehalt weiblicher Vorstandsmitglieder im Dax , MDax und SDax ist kräftig gesunken, während die Männer etwas mehr verdient haben. Das zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft EY, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Damit habe sich ein langjähriger Trend umgekehrt: Erstmals seit 2014 erhielten Frauen in den Vorständen der Spitzenunternehmen weniger Geld als Männer.
Deutlich weniger Geld für neue Top-Managerinnen
Noch vor einigen Jahren gab es nur sehr wenige Frauen in Vorständen von Börsenkonzernen, was sich positiv auf ihr Gehalt auswirkte - sodass Managerinnen hier die Männer überholten. Doch das habe sich geändert, erklärt EY-Partner Jens Massmann. "Die Zeiten, als weibliche Vorstände eine seltene Spezies waren und teils sehr hohe Gehälter fordern konnten, sind vorbei." Heute stiegen Top-Managerinnen mit einem niedrigeren Gehalt ein, was das gesamte Gehaltsgefüge der weiblichen Vorstandsmitglieder drücke.
Konkret sank 2024 die Vergütung weiblicher Vorstandsmitglieder in den Unternehmen aus den drei Dax-Indizes auf durchschnittlich 2,15 Millionen Euro (ohne Chefposten). Das waren elf Prozent weniger als im Vorjahr. Ihre männlichen Kollegen verbuchten dagegen ein leichtes Plus von 0,4 Prozent auf 2,27 Millionen Euro. Insgesamt sank die Vergütung der Vorstände damit um drei Prozent auf im Mittel 2,57 Millionen Euro. Ebenso stark fiel das Gehalt der Vorstandschefs.
Bestbezahlte Managerin war laut Studie Merck-Chefin Belen Garijo mit 7,6 Millionen Euro. Auf sie folgte Deutsche-Bank-Vorständin Rebecca Short (6,5 Mio. Euro) und Helen Giza, Chefin von Fresenius Medical Care (5,7 Millionen Euro). Auch VW -Vorständin Hauke Stars und Merck-Finanzchefin Helene von Roeder zählten zu den Topverdienerinnen.
Für die Studie hat EY die Vergütung von 368 Vorstandsmitgliedern der größten Börsenunternehmen analysiert, die das komplette Geschäftsjahr im Vorstand waren. Darunter war die Rekordzahl von 88 Frauen, ein Anteil von fast einem Viertel (23,9 Prozent). Zehn Jahre zuvor waren es erst 6,4 Prozent. Betrachtet wurde die Gesamtvergütung aus Fixgehalt sowie kurz- und langfristigen Boni.
Große Gehaltslücke im Dax
Eine besonders große Gehaltslücke gibt es im Leitindex Dax. Dort stieg die Vergütung männlicher Vorstände 2024 auf im Schnitt 3,38 Millionen Euro, während das Gehalt der Top-Managerinnen auf 2,92 Millionen Euro sank - rund eine halbe Million weniger. Im Mittelwerte-Index MDax und im Kleinwerte-Index SDax war die Kluft geringer.
Wirtschaftskrise schlägt auf Gehälter durch
Das Sinken der Vorstandsgehälter insgesamt führt Massmann auch auf schwache Geschäfte einiger Unternehmen in der Wirtschaftskrise zurück. Das habe auf die Vergütung durchgeschlagen, die noch 2023 stark gestiegen war. Viele Unternehmen hätten die eigenen Ziele verfehlt und massiv Kosten gespart. "In solch einem Umfeld sind hohe Gehaltssteigerungen schwierig zu rechtfertigen."/als/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 47,73 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,86 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +20,24 %/+42,11 % bedeutet.
Für mich erfüllt das Forum mehrere Zwecke: Zum einen dient es dem Austausch mit Gleichgesinnten und dem Abgleich von Trading-Marken, zum anderen aber auch als Unterhaltung während des oft monotonen Tradings. Wenn dir die Beiträge von R32 (oder auch von mir) nicht zusagen, dann haben wir offenbar unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das Forum genutzt werden sollte. Aus meiner Sicht hat R32 hier genauso seine Daseinsberechtigung wie du oder ich. Mit deinen – wie du es nennst – „aufgezeigten Möglichkeiten“ kann ich persönlich wenig anfangen.
Vielleicht spricht das aber andere User an, die mit anderen Timeframes arbeiten oder einen anderen Ansatz verfolgen.
Sorry, aber du bist nicht der Mod. Deshalb kannst du auch keine Regeln für den Content aufstellen. Nutze das Forum gern für deine eigenen Zwecke – aber akzeptiere bitte, dass andere Trader andere Ziele verfolgen. Und hör auf, nahezu täglich zu sticheln.
Bild: 5439_20251015173938_3086017084142cd96f7ee4652165a30761847c56
Da hat der Index mich aber schön verarscht, raus aus dem Up-Kanal und runter zum Downkanal, zumindest auf der oberen Kanallinie. Keine Ahnung warum ich die GDs (20iger und 30iger unter dem 50iger) heute morgen ignoriert habe. Mein aktueller cfd ist tiefrot, wenn ich den glatt stelle zum Handelsschluss, ist der bisherige Wochengewinn weg. Gier frisst Hirn, hätte mehrfach heute am Vormittag mit kleinem Verlust aussteigen können, aber nee, das fällt einem ja so schwer, zuzugeben das man auf der falschen Seite steht. Grrrrr..............................
Bild: 5439_20251015074421_chart DAX 15
Der Index generierte gestern im Abwärtskanal ein neues Wochentief, welches den Index bis runter zum 61iger retrace führte. Die 23945 wurden aber nicht erreicht, da die Bullen den Index am TT wieder nach oben geführt haben, sogar aus dem Abwärtskanal hinaus. Um 2434x liegt nun ein resist, welcher wohl im späteren Handel herausgenommen werden kann. Zuerst etwas down zur unteren Kanalkante des Aufwärtskanales, dann ab nach oben mit dem späteren Ziel, sich der oberen Kanalkante zu nähern. Da die GDs 20 und 30 unterhalb des 50igers liegen, können die Bären jederzeit eingreifen um den DAX nach unten aus dem Kanal fallen zu lassen. Heute halte ich das aber für unwahrscheinlich.