    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    WDH

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gewerkschaftskongress mit Merz, Klingbeil und Bas

    Für Sie zusammengefasst
    • IGBCE-Kongress in Hannover mit 400 Delegierten.
    • Spitzenpolitiker sprechen: Merz, Klingbeil, Bas.
    • Wiederwahl von IGBCE-Chef Vassiliadis am Dienstag.

    (In der Meldung vom Samstag wurde im Leadsatz ein Grammatikfehler entfernt: Ihrem statt ihren.)

    HANNOVER (dpa-AFX) - In Hannover kommt ab Sonntag die Gewerkschaft IGBCE zu ihrem Gewerkschaftskongress zusammen.. 400 Delegierte beraten bis Freitag im Congress Center über die Ausrichtung der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie in den kommenden Jahren. Als Redner erwartet werden auch mehrere Spitzenpolitiker: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montag, die SPD-Chefs Lars Klingbeil und Bärbel Bas am Mittwoch und Donnerstag.

    Der Kongress findet der alle vier Jahre statt - und traditionell in Hannover. Am Sonntag startet er mit einer feierlichen Eröffnungsfeier. Sprechen werden dort auch die SGB-Chefin Yasmin Fahimi und Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD). Am Dienstag will sich IGBCE-Chef Michael Vassiliadis zur Wiederwahl stellen. Daneben stehen mehr als 500 Anträge stehen zur Beschlussfassung auf der Tagesordnung. Die Industriegewerkschaft hat nach eigenen Angaben mehr als 570.000 Mitglieder./fjo/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    WDH Gewerkschaftskongress mit Merz, Klingbeil und Bas In Hannover kommt ab Sonntag die Gewerkschaft IGBCE zu ihrem Gewerkschaftskongress zusammen.. 400 Delegierte beraten bis Freitag im Congress Center über die Ausrichtung der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie in den kommenden Jahren. Als …