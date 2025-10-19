    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    FC Bayern gewinnt Spitzenspiel gegen Dortmund

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayern besiegt Dortmund 2:1 im Spitzenspiel.
    • Kane und Olise sichern wichtigen Sieg für Bayern.
    • Bayern führt Bundesliga mit 21 Punkten klar an.
    FC Bayern gewinnt Spitzenspiel gegen Dortmund
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der FC Bayern München hat mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga ausgebaut. Der Rekordmeister gewann den deutschen Clásico gegen den BVB hochverdient mit 2:1 (1:0). Vor 75.000 Zuschauern in der Münchner Allianz Arena sorgten der herausragende Harry Kane (22. Minute) und Michael Olise (79.) mit ihren Toren im elften Pflichtspiel der Saison für den elften Sieg. Nach dem 1:2 durch den eingewechselten Julian Brandt wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend (84.).

    Die Münchner führen die Bundesliga-Tabelle nach sieben Spieltagen mit 21 Punkten klar an. Neuer Zweiter ist mit fünf Punkten Rückstand RB Leipzig. Dortmund fiel durch die erste Saisonniederlage auf den vierten Platz zurück./kun/DP/zb

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
