FC Bayern gewinnt Spitzenspiel gegen Dortmund

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 3,435 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,72 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 379,21 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +45,56 %/+45,56 % bedeutet.