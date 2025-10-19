FC Bayern gewinnt Spitzenspiel gegen Dortmund
- Bayern besiegt Dortmund 2:1 im Spitzenspiel.
- Kane und Olise sichern wichtigen Sieg für Bayern.
- Bayern führt Bundesliga mit 21 Punkten klar an.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der FC Bayern München hat mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga ausgebaut. Der Rekordmeister gewann den deutschen Clásico gegen den BVB hochverdient mit 2:1 (1:0). Vor 75.000 Zuschauern in der Münchner Allianz Arena sorgten der herausragende Harry Kane (22. Minute) und Michael Olise (79.) mit ihren Toren im elften Pflichtspiel der Saison für den elften Sieg. Nach dem 1:2 durch den eingewechselten Julian Brandt wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend (84.).
Die Münchner führen die Bundesliga-Tabelle nach sieben Spieltagen mit 21 Punkten klar an. Neuer Zweiter ist mit fünf Punkten Rückstand RB Leipzig. Dortmund fiel durch die erste Saisonniederlage auf den vierten Platz zurück./kun/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 3,435 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,72 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 379,21 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +45,56 %/+45,56 % bedeutet.
