    Explosion auf Schiff im Roten Meer gemeldet

    • Explosion auf Schiff vor jemenitischer Küste
    • Brand an Bord, Ursache unklar, Unfall möglich
    • 24 Besatzungsmitglieder evakuiert, 2 vermisst

    SANAA (dpa-AFX) - Auf einem Schiff vor der jemenitischen Küste hat sich nach EU-Angaben eine Explosion ereignet. Die Explosion habe einen Brand an Bord ausgelöst, teilte die EU-Mission "Aspides" im Roten Meer mit. Die Ursache sei derzeit nicht bekannt. Erste Hinweise deuteten darauf hin, dass der Brand durch einen Unfall verursacht worden sein könnte.

    24 der 26 Besatzungsmitglieder hätten das Schiff verlassen, hieß es. Eine Person sei noch auf dem Schiff, eine weitere werde noch vermisst. Den Angaben zufolge war das unter kamerunischer Flagge fahrende Schiff südöstlich des Hafens von Aden im Jemen auf dem Weg nach Dschibuti unterwegs.

    Die für Sicherheit der Handelsschifffahrt zuständige britische Behörde UKMTO hatte zuvor gemeldet, dass das Schiff von einem unbekannten Geschoss getroffen worden sei. Daraufhin sei ein Feuer ausgebrochen.

    Die Huthi-Miliz im Jemen hatte nach Beginn des Gaza-Kriegs vor zwei Jahren begonnen, Ziele in Israel und vor allem Handelsschiffe mit mutmaßlichem Bezug zu Israel anzugreifen. Teils wurden Schiffe dabei stark beschädigt, in Brand gesetzt oder versenkt. Seit Inkrafttreten der Feuerpause zwischen Israel und der Hamas haben die Huthi bisher keine neuen Angriffe für sich reklamiert. Zu dem aktuellen Vorfall äußerte sich die Miliz zunächst nicht./arj/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
