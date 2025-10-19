Schlotterbeck über Zukunft
'Sehr wichtige Entscheidung'
- Schlotterbeck will Entscheidung nicht überstürzen.
- Vertrag beim BVB bis 2027, fühlt sich wohl.
- Gespräche mit Sportdirektor Kehl geplant.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Angesichts der Spekulationen um seine Zukunft will der deutsche Fußball-Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck nichts überstürzen. "Natürlich ist das eine sehr, sehr wichtige Entscheidung meiner Karriere", sagte der 25-Jährige nach dem 1:2 von Borussia Dortmund im Spitzenspiel beim FC Bayern München dem TV-Sender Sky. Schlotterbecks Vertrag beim BVB läuft noch bis 2027.
Als mögliches Ziel des Abwehrspielers war in den vergangenen Tagen auch immer wieder der FC Bayern genannt worden, zumal der Vertrag des Franzosen Dayot Upamecano im Sommer ausläuft. Erster Ansprechpartner sei aber Dortmund. Er werde sich mit Sportdirektor Sebastian Kehl zusammensetzen und einen Plan ausarbeiten. "Und dann schauen wir, wohin das Ganze führt", betonte Schlotterbeck.
Er fühle sich in Dortmund sehr wohl, unterstrich der Ex-Freiburger. "Ich habe auch kein Problem, den Weg weiterzugehen", sagte Schlotterbeck, der auf die Entwicklung unter Trainer Nico Kovac verwies: "Die macht schon Freude, die macht sehr viel Spaß."/tas/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,86 % und einem Kurs von 3,435 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,72 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 379,21 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +45,56 %/+45,56 % bedeutet.
