Anleger kassieren kräftig: Nürnberger Versicherung wird übernommen

Die Aktie der Nürnberger Beteiliguns-AG, der Holdinggesellschaft der Versicherung hat sich angesichts der monatelangen Spekulationen um eine Übernahme schon mehr als verdoppelt. Allein im vergangenen Monat ging es für die Papiere über 80 Prozent aufwärts. Am Freitag kletterten die Papiere auf 118,50 Euro und damit knapp unter den angekündigten Übernahmepreis.

Die VIG bietet 120 Euro je Aktie der Nürnberger Beteiligungs-AG, der börsennotierten Holding. Von den Großaktionären haben bereits 64,4 Prozent der Anteilseigner zugesagt, ihre Aktien zu verkaufen. Damit ist der Weg für die größte Übernahme in der Geschichte des österreichischen Konzerns frei. In Deutschland ist die VIG bislang nur mit dem kleinen Versicherer InterRisk und als Rückversicherer präsent.

Die Nürnberger bleibt nach der Übernahme eigenständig innerhalb der Gruppe, verschwindet aber vom Börsenparkett. Vorstandschef Harald Rosenberger betonte, dass die Partnerschaft die Transformation beschleunige und die Marktposition stärken werde. Notwendig wurde der Verkauf, nachdem die Nürnberger 2024 einen Konzernverlust von rund 78 Millionen Euro verbucht hatte – vor allem aufgrund hoher Schäden in der Kfz- und Gebäudeversicherung.

Mit Beitragseinnahmen von 3,7 Milliarden Euro und Kapitalanlagen von 35,1 Milliarden Euro zählt die Nürnberger zu den mittelgroßen deutschen Versicherern. Sparmaßnahmen sollen rund 600 der früheren 4100 Stellen abbauen. Branchenbeobachter sehen in der Übernahme einen strategisch klugen Schritt angesichts steigender Schadenkosten und wachsendem Konsolidierungsdruck in der Versicherungsbranche.

Ein Schwerpunkt der Vereinbarung ist die Modernisierung der IT-Systeme. Rosenberger betonte: "Damit bleibt unsere regionale Identität erhalten, während wir von den Synergien und der Expertise eines internationalen Versicherungskonzerns profitieren." Auch Standorte und Marke bleiben bestehen. VIG-Chef Hartwig Löger ergänzte, dass die Mehrmarkenstrategie ideale Voraussetzungen für Standortsicherung und Identitätserhalt biete.

Neben der VIG hatten auch die Versicherungskammer Bayern und die spanische Mapfre Interesse signalisiert. Die Offerte aus Wien sei jedoch die höchste gewesen. Unter den Großaktionären, die bereits zugestimmt haben, sind Munich Re (19,1 Prozent), VKB (16,3 Prozent), Daido Life (15 Prozent) und Swiss Re (5 Prozent).

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nuernberger Beteiligungs (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,86 % und einem Kurs von 118,5EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.





