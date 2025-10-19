Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 42/25
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Insiderkäufe vom 13.10.25 bis 19.10.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|413,58 Tsd.$
|8,44 Tsd. Stk.
|3
|279,57 Tsd.€
|101,23 Tsd. Stk.
|1
|60,32 Tsd.€
|8,00 Tsd. Stk.
|1
|3,70 Tsd.€
|1.000 Stk.
Insiderverkäufe vom 13.10.25 bis 19.10.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|5
|4,97 Mio.$
|293,05 Tsd. Stk.
|1
|3,14 Mio.$
|596,36 Tsd. Stk.
|1
|830,30 Tsd.$
|10,00 Tsd. Stk.
|2
|354,18 Tsd.$
|5,32 Tsd. Stk.
|1
|143,40 Tsd.$
|2,64 Tsd. Stk.
|2
|100,00 Tsd.€
|1.000 Stk.
|2
|61,14 Tsd.€
|16,50 Tsd. Stk.
|1
|52,64 Tsd.€
|1,80 Tsd. Stk.
|1
|7,55 Tsd.€
|1.000 Stk.
UiPath Registered (A)
Wochenperformance: -20,72 %
Platz 1
UWM Holdings Registered (A)
Wochenperformance: +0,19 %
Platz 2
Rubrik Registered (A)
Wochenperformance: -10,67 %
Platz 3
ASA Gold and Precious Metals Limited
Wochenperformance: +13,36 %
Platz 4
CRISPR Therapeutics
Wochenperformance: -4,42 %
Platz 5
Ringmetall
Wochenperformance: -2,10 %
Platz 6
Hims & Hers Health Registered (A)
Wochenperformance: -4,21 %
Platz 7
FRoSTA
Wochenperformance: -1,40 %
Platz 8
Viromed Medical
Wochenperformance: -11,50 %
Platz 9
PATRIZIA
Wochenperformance: -0,54 %
Platz 10
Deutsche Telekom
Wochenperformance: -0,84 %
Platz 11
KAP
Wochenperformance: -3,31 %
Platz 12
Meta Wolf
Wochenperformance: +3,30 %
Platz 13
