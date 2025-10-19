    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUiPath Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu UiPath Registered (A)
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 42/25

    In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 42/25
    Foto: adobe.stock.com

    Insiderkäufe vom 13.10.25 bis 19.10.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    ASA Gold and Precious Metals Limited
    		1 413,58 Tsd.$ 8,44 Tsd. Stk.
    Ringmetall SE
    		3 279,57 Tsd. 101,23 Tsd. Stk.
    PATRIZIA SE
    		1 60,32 Tsd. 8,00 Tsd. Stk.
    Meta Wolf AG
    		1 3,70 Tsd. 1.000 Stk.

    Insiderverkäufe vom 13.10.25 bis 19.10.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    UiPath Registered (A)
    		5 4,97 Mio.$ 293,05 Tsd. Stk.
    UWM Holdings Registered (A)
    		1 3,14 Mio.$ 596,36 Tsd. Stk.
    Rubrik Registered (A)
    		1 830,30 Tsd.$ 10,00 Tsd. Stk.
    CRISPR Therapeutics
    		2 354,18 Tsd.$ 5,32 Tsd. Stk.
    Hims & Hers Health Registered (A)
    		1 143,40 Tsd.$ 2,64 Tsd. Stk.
    FRoSTA AG
    		2 100,00 Tsd. 1.000 Stk.
    Viromed Medical AG
    		2 61,14 Tsd. 16,50 Tsd. Stk.
    Deutsche Telekom AG
    		1 52,64 Tsd. 1,80 Tsd. Stk.
    KAP AG
    		1 7,55 Tsd. 1.000 Stk.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Directors Dealings
    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 42/25 In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.