Proya Cosmetics präsentiert auf der Cosmetic 360 seine Vision für die Zukunft der Schönheit und stellt wissenschaftliche Fortschritte und Markeninnovationen vor
PARIS, 19. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Proya Cosmetics, ein Hauptakteur in der chinesischen Kosmetikindustrie, freut sich, seine Teilnahme an der 11. Ausgabe der Cosmetic 360 im Carrousel du Louvre bekannt zu geben. Im Einklang mit dem Thema der Veranstaltung, "Prognosen", teilt Proya Cosmetics seine Innovationsstrategie, die neuesten wissenschaftlichen Entdeckungen und seine Perspektive auf die Zukunft der Schönheit und zeigt seinen Beitrag zur Diskussion über die Kosmetik von morgen.
In diesem Jahr präsentiert Proya Cosmetics auf der Cosmetic 360 KI-Technologien, die in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden: Verbraucheranalyse, Produktforschung und -entwicklung, Herstellung und Marketing. Das Unternehmen hat diese Innovationen auch an die Besonderheiten der Schönheitsbranche angepasst und steht damit an der Spitze der Anwendung von KI in der gesamten Wertschöpfungskette der chinesischen Kosmetikindustrie.
„Ich fühle mich geehrt, den Weg unseres Unternehmens, unser Engagement und unsere Investitionen in die Zukunft der Kosmetik auf globaler Ebene mitzuteilen", sagte . Juncheng HOU, Gründer und Vorsitzender von Proya Cosmetics. „Innovation steht im Mittelpunkt unseres Ansatzes, und die Cosmetic 360 ist für uns eine wertvolle Gelegenheit, uns vorzustellen und mit der internationalen Gemeinschaft auszutauschen. Das diesjährige Thema 'Predictions' (Vorhersagen) passt gut zu unserem Ziel, die Entwicklung der Kosmetika von morgen zu antizipieren und uns flexibel auf die Erwartungen der Verbraucher einzustellen".
Unter den neun Marken stehen PROYA, Timage und Off&Relax im Rampenlicht und veranschaulichen den unverwechselbaren Ansatz des Unternehmens, der auf Exzellenz und Nachhaltigkeit beruht - Grundprinzipien seiner Mission, Kosmetik zu erfinden und neu zu erfinden:
- PROYA: Die Macht des wissenschaftlichen Anti-Aging. Die PROYA Advanced Firming Nourishing Essence 3.0 (Ruby Essence 3.0) ist ein Beweis für die Anti-Aging-Kompetenz der Marke. Es enthält das exklusive, patentierte Cyclopeptide-161, den ersten zyklischen Peptid-Inhaltsstoff, der bei der chinesischen NMPA registriert wurde. Die SGS hat klinisch nachgewiesen, dass diese leistungsstarke Formel acht Arten von Falten in nur vier Wochen signifikant verbessert, einschließlich einer 58,59%igen Reduzierung der Zornesfalten. Das Produkt erreicht ein technisches Gleichgewicht zwischen „hocheffizientem Anti-Aging" und „sanfter Verträglichkeit." Ein 120-Stunden-Wiederholungspflastertest zeigte eine 72%ige Verringerung des Irritationspotenzials und 100% der Testpersonen stimmten der Sanftheit des Produkts zu.