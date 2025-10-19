Proya Cosmetics präsentiert auf der Cosmetic 360 seine Vision für die Zukunft der Schönheit und stellt wissenschaftliche Fortschritte und Markeninnovationen vor

PARIS, 19. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Proya Cosmetics, ein Hauptakteur in der chinesischen Kosmetikindustrie, freut sich, seine Teilnahme an der 11. Ausgabe der Cosmetic 360 im Carrousel du Louvre bekannt zu geben. Im Einklang mit dem Thema der Veranstaltung, "Prognosen", teilt Proya Cosmetics seine Innovationsstrategie, die neuesten wissenschaftlichen Entdeckungen und seine Perspektive auf die Zukunft der Schönheit und zeigt seinen Beitrag zur Diskussion über die Kosmetik von morgen.

In diesem Jahr präsentiert Proya Cosmetics auf der Cosmetic 360 KI-Technologien, die in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden: Verbraucheranalyse, Produktforschung und -entwicklung, Herstellung und Marketing. Das Unternehmen hat diese Innovationen auch an die Besonderheiten der Schönheitsbranche angepasst und steht damit an der Spitze der Anwendung von KI in der gesamten Wertschöpfungskette der chinesischen Kosmetikindustrie.