Exploration vs. Royalties – machen Sie es sich einfach!

Explorationsfirmen tragen das volle operative Risiko, sie müssen hohe Summen in Bohrungen, Genehmigungen, Umweltgutachten und Infrastruktur investieren – meist über Jahre hinweg, bevor überhaupt klar ist, ob sich ein Projekt lohnt. Viele Explorationsprojekte scheitern, weil Vorkommen kleiner als erwartet sind oder weil Rohstoffpreise, politische Risiken oder Finanzierungskosten das Projekt unrentabel machen.

Royalty-Unternehmen dagegen besitzen keine eigenen Minen, sondern finanzieren oder kaufen sich in bestehende oder künftige Minenprojekte ein. Im Gegenzug erhalten sie einen prozentualen Anteil an der Produktion, am Umsatz oder Gewinn (die sogenannten Royalties oder Streams) oder das Recht auf den Kauf eines Teils der Produktion zu einem festen, meist deutlich unter dem Marktpreis liegenden Preis (Streaming-Modell). Dadurch profitieren sie direkt von steigenden Metallpreisen und Produktionszuwächsen, bei schlanker Kostenstruktur – ohne die hohen Kosten, Risiken und Umweltverpflichtungen des Bergbaus selbst.

Das Ergebnis: Royalty-Gesellschaften sind oft profitabler, stabiler und weniger konjunkturabhängig als Explorationsfirmen. Ihre Einnahmen fließen kontinuierlich, zumeist aus mehreren Minen gleichzeitig, was Risiken breiter streut. Zudem benötigen sie deutlich weniger Kapital, haben keine Stillstandszeiten und sind kaum von Kosteninflation betroffen.

Kurz gesagt: Explorationsfirmen graben – Royalty-Firmen kassieren. Darum gelten Royalties in der Rohstoffbranche als die „intelligente“ Art, vom Bergbau zu profitieren – geringeres Risiko bei oftmals deutlich besseren Renditen.

Quelle: Eigene Datenbank (Stand: 13.10.2025)

Aber jetzt kommt Vizsla Royalties! Diese Firma sitzt wie die Made im Speck!

Vizsla Royalties (WKN: A40HZJ) entstand Mitte 2024 als Spin-Out der Vizsla Silver Corp., die das Panuco-Projekt in Mexiko betreibt – eines der aussichtsreichsten Silber-Entwicklungsprojekte weltweit. Derzeit hält Vizsla Royalties zwei verschiedene umsatzbasierte NSR-Lizenzgebühren: eine 3,5-prozentige Beteiligung an den Silverstone-Konzessionen, einschließlich des produktionsnahen Copala-Gebiets, und eine 2-prozentige Beteiligung an den Rio-Panuco-Konzessionen.

Der Produktionsbeginn des Panuco-Projekts ist bereits Ende 2027 vorgesehen (siehe Grafik), der Aktienkurs wird solche Entwicklungen jedoch schon deutlich früher antizipieren!

Quelle: Vizsla Royalties Corp.

Eine Firma so gut wie sein Management! Und bei Vizsla sind MACHER am Werk!

Warum wir bei Vizsla Royalties (WKN: A40HZJ) so zuversichtlich bezüglich der erfolgreichen Umsetzung des Projekts sind, verdeutlicht ein Blick auf das Weltklasse-Management!

Michael Konnert (Exektive Chairman) – Visionärer Bergbauunternehmer und strategischer Führungskopf: Herr Konnert ist ein erfahrener Bergbauunternehmer mit umfassender Expertise in den Bereichen Deal-Making, Finanzierung, Teamführung und strategische Unternehmensentwicklung. Als Gründer, Präsident, Direktor und CEO der Vizsla Silver Corp. hat er diese Firma erfolgreich zu der vermutlich hochgradigsten Silber- und Goldfirma Mexikos konsolidiert – und damit die Grundlage geschaffen, um einen der weltweit größten Silberproduzenten mit nur einem Projektstandort zu entwickeln! Mit seinem strategischen Weitblick und seinem Gespür für herausragende Chancen gilt er als anerkannte Führungspersönlichkeit in der internationalen Bergbau- und Investmentbranche.

Michael Pettingell (CEO)– Experte für Bergbau und Kapitalmärkte mit über einem Jahrzehnt Erfahrung: Herr Pettingell verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Bergbaubetrieb, Projektentwicklung und Kapitalmärkte. Er arbeitete vier Jahre bei Canaccord Genuity im Bereich Equity Research, wo er sich auf junge Explorations- und Entwicklungsunternehmen im Edel- und Basismetallsektor spezialisierte. Zuvor sammelte er wertvolle Erfahrung bei Hecla Mining, wo er sowohl in der Exploration der Lucky Friday-Mine als auch in der Unternehmensentwicklung in Vancouver tätig war.

Quelle: Vizsla Royalties Corp.

Simon Cmrlec (Director) – Ingenieur mit über 30 Jahren globaler Bergbauerfahrung: Herr Cmrlec ist ein erfahrener Senior Engineer mit mehr als drei Jahrzehnten Berufserfahrung in der Bergbauindustrie. Er gehört seit der Gründung zum Board of Directors von Vizsla Silver und war zuletzt Chief Operating Officer bei Ausenco, einem international führenden Ingenieur- und Beratungsunternehmen im Bergbau. Im Laufe seiner Karriere hat er Bergbauprojekte auf der ganzen Welt und in zahlreichen unterschiedlichen Rohstoffsegmenten erfolgreich aufgebaut und geleitet. Bei Vizsla Silver ist er verantwortlich für die Weiterentwicklung des Panuco-Silber-Gold-Projekts hin zur Produktionsreife – mit dem Ziel, eines der größten Silberprojekte der Welt zu schaffen!

Karlene Collier – Bergbau- und Finanzexpertin mit globaler Kapitalmarkterfahrung: Ms. Collier ist eine erfahrene Bergbau- und Finanzfachfrau mit über 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte und Mergers & Acquisitions. Sie ist derzeit Vice President Operations bei Inventa Capital, einem führenden Inkubator für Rohstoffunternehmen. Zuvor spielte sie eine zentrale Rolle beim Aufbau des ersten börsennotierten Kryptowährungsunternehmens Kanadas, das eine Marktkapitalisierung von über 1,7 Milliarden US-Dollar erreichte – ein beeindruckener Beleg für ihre Fähigkeit, innovative Wachstumsstrategien erfolgreich umzusetzen.

Matthew Dugaro (Direktor) – Experte für Fusionen und Übernahmen sowie Kapitalbeschaffung: Herr Dugaro ist ein Investmentbanker im Bergbausektor mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Strategie und Kapitalbeschaffung. Zuvor war er als Geschäftsführer und Leiter der CIBC Vancouver Mining Group tätig und beriet bei bedeutenden Lizenzgebühren-Transaktionen.

Und noch viel wichtiger: Die Führungskräfte sind allesamt „skin in the game“ bei Vizsla Royalties (WKN: A40HZJ), soll heißen. Sie sind substanziell am Unternehmen beteiligt und handeln folglich im Einklang mit den Interessen der Aktionäre, wie Sie der aktuellen Aktionärsstruktur entnehmen können!

Aktionärsstruktur Vizsla Royalties Corp, Oktober 2025, Quelle: Vizsla Royalties Corp.

Fazit: Das alles erinnert uns an eine alte neue Geschichte…

Bei Vizsla Royalties (WKN: A40HZJ) drängt sich geradezu ein Vergleich mit Great Bear Royalties auf. Denn im Jahr 2019 kündigte Great Bear Resources an, eine 2% Net Smelter Return (NSR) Royalty auf das Great Bear-Projekt im Red Lake-Distrikt im Nordwesten von Ontario abzuspalten. Im April 2021 begann Great Bear Royalties mit dem Handel an der TSX Venture Exchange. Die Aktien schlossen am ersten Handelstag bei 3,42 CAD – was einer Marktkapitalisierung von rund 95 Millionen CAD entsprach.

Im Dezember 2021 gab Kinross Gold die freundliche Übernahme von Great Bear Resources für 1,4 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien bekannt. Der Deal wurde im Februar 2022 abgeschlossen. Und im Juli 2022 folgte dann der Knaller: Royal Gold kündigte die freundliche Übernahme von Great Bear Royalties für 6,65 CAD pro Aktie in bar an, was einer Bewertung von rund 200 Millionen CAD entsprach. Der Deal wurde im September 2022 erfolgreich abgeschlossen. Für Investoren in diese Royalty-Gesellschaft waren das schnelle 100% Performance!

Wir können uns sehr gut vorstellen, dass es bei Vizsla Royalties (WKN: A40HZJ) zu einer ähnlichen Deal-Abfolge kommt, die Investoren glücklich machen wird!

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

