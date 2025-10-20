Renk und Carl Zeiss Meditec mit 50% Sicherheitspuffer

Derzeit bietet die Landesbank Baden-Württemberg Deep Express-Zertifikate auf die Renk- und Carl Zeiss Meditec-Aktie zur Zeichnung an, die sogar bei einer Halbierung des jeweiligen Aktienkurses positive Renditen abwerfen werden. Während das Zertifikat auf die Carl Zeiss Meditec-Aktie (ISIN: DE000LB6DHC5) in der ersten Beobachtungsperiode eine Bonuszahlung von 10 Prozent und in den nachfolgenden Jahren eine in Höhe von 5 Prozent in Aussicht stellt, ermöglicht das Zertifikat auf die Renk-Aktie (ISIN: DE000LB6DHP7) sogar eine Bonuszahlung von 16 Prozent nach der ersten Beobachtungsperiode, die danach auf 8 Prozent angepasst werden. Am Beispiel des Zertifikates auf die Renk-Aktie soll die Funktionsweise der Deep Express-Zertifikate veranschaulicht werden.

Der wesentliche Vorteil von Strukturierten Anlageprodukten - wie beispielsweise Discount-, Bonus- oder Express-Zertifikaten - gegenüber direkten Aktien- oder Indexinvestments besteht darin, dass sie auch bei stark nachgebenden Notierungen des ausgewählten Basiswertes positive Renditen abwerfen können.

50% Sicherheitspuffer

Der Schlusskurs der Renk-Aktie vom 3.11.25 wird als Startwert für das Deep Express-Zertifikat fixiert. Bei 50 Prozent des Startwertes wird die Barriere liegen. Wenn die Renk-Aktie in 14 Monaten am ersten Bewertungstag, dem 15.1.27, auf oder oberhalb des vorzeitigen Rückzahlungslevels notiert, das mit dem Startwert identisch ist, dann wird das Zertifikat mit 100 Prozent plus der Bonuszahlung von 16 Prozent vorzeitig zurückbezahlt. Notiert die Renk-Aktie an diesem Tag unterhalb des Tilgungslevels, dann verlängert sich die Laufzeit des Zertifikates zumindest bis zum nächsten Bewertungstag (21.1.28), nach dem das Zertifikat mit 124 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt wird, wenn die Aktie oberhalb der nunmehr auf 95 Prozent des Startwertes reduzierten Tilgungsschwelle notierte. Die Vorgangsweise der sinkenden Tilgungsschwelle um 5 Prozent und der steigenden Bonuszahlungen um jeweils 8 Prozent pro Beobachtungsperiode wird auch in den folgenden Laufzeitjahren angewendet.

Läuft das Zertifikat mangels vorzeitiger Tilgung bis zum letzten Bewertungstag (17.1.31), dann wird es bereits dann mit dem Höchstbetrag von 1.480 Euro zurückbezahlt, wenn der Aktienkurs an diesem Tag auf oder oberhalb der bei 50 Prozent des Startwertes liegenden Barriere notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb der Barriere, dann erhalten Anleger eine am 3.11.25 errechnete Anzahl von Renk-Aktien zugeteilt. Der Eurogegenwert des Bruchstückanteils wird Anlegern gutgeschrieben.

Die Deep Express-Zertifikate mit maximaler Laufzeit bis 24.1.31 können noch bis 3.11.25 in einer Stückelung von 1.000 Euro plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Deep Express-Zertifikate auf die Renk- und die Carl Zeiss Meditec-Aktie ermöglichen Anlegern in etwas mehr als fünf Jahren bei Aktienkursrückgängen von bis zu 50 Prozent attraktive Seitwärtsrenditen.