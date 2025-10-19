Top-Artikel der Kalenderwoche 42/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
Warum Analysten jetzt auf diesen Rüstungshersteller in der Nische setzen
Der Rüstungskonzern Theon ist bekannt für seine Nachtsichtgeräte und profitiert aktuell stark von der Aufrüstung der NATO-Staaten. Analysten sehen die Aktie bestens positioniert für weitere Kursgewinne.
XRP-Kurs fällt weiter – Ripple kämpft gegen Vertrauensverlust und Regulierung
Während der Kurs von XRP weiter einbricht, kämpft Ripple mit regulatorischem Gegenwind und versucht, mit neuen Projekten das Vertrauen zurückzugewinnen.
468 Prozent Kursanstieg: Diese Seltene-Erden-Aktie ist heiß!
Die Aktie von MP Materials hat in den letzten Tagen einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt und stieg am Montag um 21,3 Prozent. Auch am Dienstag setzte sich die positive Entwicklung weiter fort.
Türkische Lira fällt auf Rekordtief – Abwertung setzt sich fort
Die türkische Lira hat ein neues Rekordtief erreicht und setzt ihren Abwärtstrend fort. Experten erwarten, dass die Zentralbank die Abwertung der Lira weiter steuern wird, solange diese unter der Inflationsrate bleibt.
Droneshield tiefrot: Auf das Kursfeuerwerk folgt der Absturz
Gewinnmitnahmen und eine ausgereizte Bewertung machen der Überflieger-Aktie momentan zu schaffen. Die Papiere haben in den vergangenen 5 Handelstagen mehr als 20 Prozent verloren. Dabei wird ein Detail völlig übersehen.
Kursrakete: Ist diese Bergbau-Aktie die nächste Goldgrube?
Die Aktie von European Lithium, die einen Jahresanstieg von 1050 % zeigt, hat am Dienstag einen massiven Kursanstieg von über 53 % verzeichnet. Mittwoch folgte ein starker Rückgang – ist die Aktie nun die nächste Goldgrube, oder etwa doch nicht?
Chinas neuer Schachzug erschüttert die Märkte: Trump winkt eine globale Chance
Die neuen Exportkontrollen von China für Seltene Erden erschüttern die Märkte. Für Trump öffnet sich die Möglichkeit, alte Allianzen neu zu stärken.
Stürzt diese Rüstungs-Aktie nach 252 % Jahresanstieg JETZT ab?
Die Renk-Aktie hat einen dramatischen Kursrückgang erlebt. Am Mittwoch verlor der Kurs über 8 Prozent und schloss bei 65,19 Euro, was einem Verlust von mehr als 15 Prozent in 7 Tagen entspricht. Analysten warnen jetzt vor weiterem Abwärtspotential der Aktie.