Top-Artikel der Kalenderwoche 42/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Der Rüstungskonzern Theon ist bekannt für seine Nachtsichtgeräte und profitiert aktuell stark von der Aufrüstung der NATO-Staaten. Analysten sehen die Aktie bestens positioniert für weitere Kursgewinne.

Während der Kurs von XRP weiter einbricht, kämpft Ripple mit regulatorischem Gegenwind und versucht, mit neuen Projekten das Vertrauen zurückzugewinnen.

Die Aktie von MP Materials hat in den letzten Tagen einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt und stieg am Montag um 21,3 Prozent. Auch am Dienstag setzte sich die positive Entwicklung weiter fort.

Die türkische Lira hat ein neues Rekordtief erreicht und setzt ihren Abwärtstrend fort. Experten erwarten, dass die Zentralbank die Abwertung der Lira weiter steuern wird, solange diese unter der Inflationsrate bleibt.

Gewinnmitnahmen und eine ausgereizte Bewertung machen der Überflieger-Aktie momentan zu schaffen. Die Papiere haben in den vergangenen 5 Handelstagen mehr als 20 Prozent verloren. Dabei wird ein Detail völlig übersehen.

Die Aktie von European Lithium, die einen Jahresanstieg von 1050 % zeigt, hat am Dienstag einen massiven Kursanstieg von über 53 % verzeichnet. Mittwoch folgte ein starker Rückgang – ist die Aktie nun die nächste Goldgrube, oder etwa doch nicht?

Die neuen Exportkontrollen von China für Seltene Erden erschüttern die Märkte. Für Trump öffnet sich die Möglichkeit, alte Allianzen neu zu stärken.

Die Renk-Aktie hat einen dramatischen Kursrückgang erlebt. Am Mittwoch verlor der Kurs über 8 Prozent und schloss bei 65,19 Euro, was einem Verlust von mehr als 15 Prozent in 7 Tagen entspricht. Analysten warnen jetzt vor weiterem Abwärtspotential der Aktie.