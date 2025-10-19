L'Oreal will Kering-Schönheitssparte für rund 4 Milliarden Euro kaufen

Für den im Umbau steckenden Kering-Konzern wäre ein Verkauf der erst vor wenigen Jahren formierten Sparte die Möglichkeit, den hohen Schuldenberg abzubauen. Kerings Börsenwert ist wegen der vielen Probleme des Unternehmens vor allem bei der Kernmarke Gucci um rund die Hälfte auf weniger als 40 Milliarden Euro gefallen. Derjenige von L'Oreal ist dagegen in der Zeit um rund ein Drittel auf knapp 210 Milliarden Euro gestiegen./zb/he

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 311,7 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kering Aktie um -1,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,41 %.

Die Marktkapitalisierung von Kering bezifferte sich zuletzt auf 38,47 Mrd..

Kering zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 200,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von -53,48 %/-16,59 % bedeutet.