Superreiche zur Kasse bitten

HANNOVER (dpa-AFX) - In der Diskussion um Steuererhöhungen für Besserverdiener bekommt die SPD Rückendeckung von der Chemie-Gewerkschaft IGBCE. "Die ist Zeit reif für einen Solidarbeitrag der Superreichen zur Krisenbekämpfung", sagte der Vorsitzende der IGBCE, Michael Vassiliadis, bei der Eröffnung des Gewerkschaftskongress in Hannover. "Das sind keine Strafzahlungen, sondern Beiträge zur Zukunftsverantwortung."

Vassiliadis plädierte dafür, besonders hohe Vermögen, Erbschaften oder Einkommen mit "Zukunftsgebühren" zu belegen, die man durch Investitionen am Standort Deutschland vermeiden könne. "Wer hier verdient, muss auch hier beitragen", so der Gewerkschaftsvorsitzende. "Entweder durch Investitionen in Arbeitsplätze, Innovation und Infrastruktur - oder durch einen fairen Beitrag über Steuern und Abgaben."