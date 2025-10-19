'Ängstlich'

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der frühere Fußball-Nationaltorhüter Jens Lehmann hat harsche Kritik an Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac wegen dessen Taktik beim 1:2 im Spitzenspiel in München geäußert. "Wer so eine Formation spielt, der versteht nicht so richtig die Komplexität des Fußballs. Das ist natürlich kein Wunder, dass man gegen Bayern München (...) nicht viel nach vorne schafft", sagte Lehmann bei Bild/Welt TV.

"Diese Fünferkette wird heute so verbreitet gespielt, wo ich immer denke: Wo haben die den Fußball gelernt, die so was spielen", ergänzte Lehmann. Kovac habe dies auch eingesehen, so der Keeper, der einst auch für den BVB spielte: "Aber da frage ich mich: Warum ändert er es nicht sofort? Fußball ist Unterhaltung. Und da waren 10.000 Borussia-Dortmund-Fans. Und die waren sicher alles andere als unterhalten."