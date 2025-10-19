Europa muss sich neu erfinden

WIEN (dpa-AFX) - Die Staatsoberhäupter von Deutschland und Österreich treten in einem gemeinsamen Appell für ein selbstbewussteres und militärisch stärkeres Europa ein. "Wenn wir untätig zuschauen oder nur beim Blick zurück verharren, droht das Feuer der europäischen Idee im Sturm zu erlöschen", warnten die Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und Alexander Van der Bellen kurz vor Steinmeiers Staatsbesuch in Österreich.

Die Präsidenten bezeichneten den russischen Angriff auf die Ukraine und die Zweifel an der Tragfähigkeit der transatlantischen Sicherheitsarchitektur als "doppelten Epochenbruch" für Europa. "In der geopolitischen Zeitenwende, die wir erleben, muss Europa sich neu erfinden", forderten sie in der Erklärung, die in der österreichischen "Kronen Zeitung" veröffentlicht wurde.