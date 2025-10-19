Linke in Baden-Württemberg auf dem Sprung in den Landtag

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Mit dem Kampf gegen Mietwucher und Leerstand will die Linke in Baden-Württemberg erstmals in den Landtag ziehen. Der Landesverband beschloss beim Parteitag am Wochenende in Leinfelden-Echterdingen sein Wahlprogramm. Zentrale Inhalte sind eine grundlegende Reform des Mietrechts, die Stärkung von Mieterinnen und Mietern und die Schaffung von 20.000 gemeinwohlorientierten Sozialwohnungen pro Jahr.

Bundesparteichef Jan van Aken sprach auf dem Parteitag von einer kriminellen Miet-Mafia. "Stuttgart ist auf Platz fünf der Städte mit den teuersten Mieten in Deutschland. Und unter den zehn teuersten Städten sind auch noch Freiburg und Heidelberg. Gleichzeitig hat Baden-Württemberg am wenigsten Sozialwohnungen im ganzen Land", sagte er der dpa. Auch gegen die Schließung und Privatisierung von Krankenhäusern sowie für eine kostenlose Ganztagsbetreuung will sich der Linken-Landesverband einsetzen.