Richtungswahl im Norden Zyperns - Zwei Visionen für Zukunft

NIKOSIA (dpa-AFX) - Im türkisch-zyprischen Norden Zyperns gehen die Menschen zu den Urnen, um einen neuen Präsidenten zu wählen - oder den alten im Amt zu bestätigen. Es kandidieren sieben Politiker. Zwei davon stehen im Mittelpunkt: Amtsinhaber Ersin Tatar und Oppositionsführer Tufan Erhürman. Sollte keiner der beiden die absolute Mehrheit an diesem Sonntag erreichen, wird eine Stichwahl am 26. Oktober stattfinden.

Beobachter sprechen von einer Schicksalswahl für die türkisch-zyprische Volksgruppe. Während ein Wahlsieg Tatars die politische Isolation des Nordens zementieren könnte, würde ein Sieg Erhürmans wohl neue diplomatische Dynamik bringen. Die Wahllokale öffneten um 8 Uhr, sie schließen um 18 Uhr. Mit ersten Ergebnissen wird am Abend gerechnet. Wahlberechtigt sind rund 218.000 Menschen.