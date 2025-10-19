Showdown in Budapest: Bringt Trump Frieden in der Ukraine oder den 3. Weltkrieg?

Trump trifft sich zudem Ende Oktober mit XI, um den Konflikt mit China wegen der Exportkontrolle von „seltenen Erden“ zu entschärfen oder auch eskalieren zu lassen, was abzuwarten bleibt. In den USA gehen die Bürger gegen Trump jetzt massenhaft auf die Straße wegen seines autoritären Führungsstils. Droht hier ein Bürgerkrieg in Zukunft? Auch in Frankreich gibt es Proteste gegen die desolate Regierung, die bisher noch keinen Haushalt durchgebracht hat. Aber auch Trump konnte noch keinen neuen Haushalt vorlegen, so dass der „Government Shutdown“ anhält. In den USA gibt es erneut Schieflagen bei einigen Regionalbanken.

Trump will wohl mit aller Macht den nächsten Friedensnobelpreis. Nachdem er einen Waffenstillstand und die Rückgabe der Geiseln in Israel erreicht hat, will er nun zusammen mit Putin über einen Waffenstillstand in der Ukraine sprechen und es wäre nur zu wünschen, wenn Trump dort auch Erfolg hat. Die EU hat nun aber das 19. Sanktionspaket gegen Russland auf dem Weg gebracht und könnte Putin mehr Sorgen bereiten als Trump.

Bisher sind die Aktienmärkte relativ unbeeindruckt von den „tickenden Zeitbomben“. Man muss abwarten, wie die nächsten wichtigen politischen Verhandlungen verlaufen. Bisher können alle Anleger mit diesem Jahr sehr zufrieden sein. Neben den Aktienmärkten gingen ab September auch die Edelmetallpreise durch die Decke, während Kryptowährungen auf hohem Niveau etwas korrigierten. Dabei sollten Anleger auch auf die Outperformance-Chancen in Osteuropa mehr achten. Auch in diesem Jahr zählen schon wieder 10 Börsen aus Osteuropa zu den 20 am besten performenden Börsen der Welt, wobei 6 sogar den sehr gut performenden DAX outperformen konnten. Neue Chancen gibt es jetzt auch in Rumänien (ROTX-Index +28%). Wenn es Trump schaffen sollte, einen Waffenstillstand in der Ukraine herbeizuführen, würden auch Aktien in der Ukraine und in Polen noch mehr Potential haben.

Es lohnt sich also nach wie vor ein Blick auf Osteuropa zu werfen, auch auf Länder wie Georgien und Kasachstan mit den höchsten BSP-Wachstumsraten.

