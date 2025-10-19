Die Bahn braucht klare Prioritäten

Straubing (ots) - Ein Börsenunternehmen mit Staatsauftrag kann nicht

gleichzeitig Rendite liefern, Daseinsvorsorge leisten und Klimaretter spielen.

Der Bahn fehlt es nicht an Engagement, sondern an klaren Prioritäten. Ohne eine

Bahnpolitik, die nicht auf die nächste Wahl zielt, sondern auf die nächste

Generation, wird die "Bahnrevolution" scheitern, bevor sie überhaupt Fahrt

aufgenommen hat. Sollte Palla der Neuanfang wirklich gelingen, wäre das der lang

ersehnte Wendepunkt.



