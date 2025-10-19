Die Bahn braucht klare Prioritäten
Straubing (ots) - Ein Börsenunternehmen mit Staatsauftrag kann nicht
gleichzeitig Rendite liefern, Daseinsvorsorge leisten und Klimaretter spielen.
Der Bahn fehlt es nicht an Engagement, sondern an klaren Prioritäten. Ohne eine
Bahnpolitik, die nicht auf die nächste Wahl zielt, sondern auf die nächste
Generation, wird die "Bahnrevolution" scheitern, bevor sie überhaupt Fahrt
aufgenommen hat. Sollte Palla der Neuanfang wirklich gelingen, wäre das der lang
ersehnte Wendepunkt.
