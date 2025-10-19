    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Bahn braucht klare Prioritäten

    Straubing (ots) - Ein Börsenunternehmen mit Staatsauftrag kann nicht
    gleichzeitig Rendite liefern, Daseinsvorsorge leisten und Klimaretter spielen.
    Der Bahn fehlt es nicht an Engagement, sondern an klaren Prioritäten. Ohne eine
    Bahnpolitik, die nicht auf die nächste Wahl zielt, sondern auf die nächste
    Generation, wird die "Bahnrevolution" scheitern, bevor sie überhaupt Fahrt
    aufgenommen hat. Sollte Palla der Neuanfang wirklich gelingen, wäre das der lang
    ersehnte Wendepunkt.

    Pressekontakt:

    Straubinger Tagblatt
    Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
    Markus Peherstorfer
    Telefon: 09421-940 4441
    politik@straubinger-tagblatt.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/6140644
    OTS: Straubinger Tagblatt



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Die Bahn braucht klare Prioritäten Ein Börsenunternehmen mit Staatsauftrag kann nicht gleichzeitig Rendite liefern, Daseinsvorsorge leisten und Klimaretter spielen. Der Bahn fehlt es nicht an Engagement, sondern an klaren Prioritäten. Ohne eine Bahnpolitik, die nicht auf die nächste …