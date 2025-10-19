    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Israel will Waffenruhe wieder einhalten

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel will Waffenruhe im Gazastreifen einhalten.
    • Angriffe auf israelische Truppen forderten zwei Tote.
    • Luftwaffe bombardiert zahlreiche Ziele im Gazastreifen.

    TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die israelische Armee will nach eigenen Angaben die Waffenruhe im Gazastreifen wieder einhalten. Zuvor hatte Israel Angriffe auf seine Truppen im Süden des Küstengebiets mit zwei Todesopfern gemeldet und die israelische Luftwaffe bombardierte daraufhin nach Medienberichten Dutzende Ziele im Gazastreifen./ro/DP/zb



    dpa-AFX
