    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Nürnberger Nachrichten' zum Treffen von Trump und Putin

    Für Sie zusammengefasst
    • Treffen von Trump und Putin ohne Ukraine im Fokus.
    • Trump erreichte Waffenstillstand, aber nicht für Ukraine.
    • Zweifel an Trumps Einfluss auf Ukraine-Konflikt bleiben.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Treffen von Trump und Putin:

    "Was könnte nun herauskommen, wenn Putin und Trump sich treffen - wohl erneut ohne die Ukraine? Zuletzt ist es dem US-Präsidenten gelungen, einen Waffenstillstand in Gaza zu erreichen. Aber kann er so etwas für die Ukraine wiederholen? Seine Aussagen der letzten Wochen waren, wie stets, widersprüchlich - ohne klare Ansagen, die es bräuchte. Den Druck, den er mit Erfolg auf die Hamas und Israel ausübte, zeigt er bei der Ukraine nicht einmal ansatzweise. Daher sind größte Zweifel vor diesem Gipfel der Autokraten erlaubt."/yyzz/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Nürnberger Nachrichten' zum Treffen von Trump und Putin "Nürnberger Nachrichten" zum Treffen von Trump und Putin: "Was könnte nun herauskommen, wenn Putin und Trump sich treffen - wohl erneut ohne die Ukraine? Zuletzt ist es dem US-Präsidenten gelungen, einen Waffenstillstand in Gaza zu erreichen. …