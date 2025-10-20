ThyssenKrupp Marine Systems kommt an die Börse
- TKMS startet morgen ersten Börsenhandel in Frankfurt.
- Aktionäre erhalten Anteile für 20 Thyssenkrupp-Aktien.
- TKMS ist Weltmarktführer für nicht-nukleare U-Boote.
ESSEN/KIEL (dpa-AFX) - Deutschlands größter Marineschiffbauer Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS ) wird morgen (Montag) erstmals an der Börse gehandelt. Die Aktionäre von Thyssenkrupp hatten die Verselbstständigung der Sparte Thyssenkrupp Marine Systems auf einer außerordentlichen Hauptversammlung Anfang August beschlossen. Sie erhalten für jeweils 20 Thyssenkrupp-Aktien einen Anteilsschein an TKMS. Zugeteilt wurde am Freitag.
TKMS ist aus der Kieler Wert HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft AG) hervorgegangen, deren Ursprünge bis ins Jahr 1838 zurückreichen. Seit 2005 gehört die Werft zu Thyssenkrupp. Der ehemalige HDW-Überwasser-Schiffbau wurde ausgegliedert und firmiert heute unter dem Namen German Naval Yards.
TKMS ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote, baut aber auch Fregatten und Korvetten. Das Unternehmen hat rund 8.300 Mitarbeiter./moe/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 12,15 auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2025, 21:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -9,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,41 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,57 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -9,48 %/-25,94 % bedeutet.
Bei Diba gibt es die Info, dass die Zubuchung der TKMS - Aktien frühestens am 22.10.25 erfolgt.
Sorry, aber das ist Nonsens. Natürlich werden die aktuell noch Cum TKMS gehandelt. Was immer Juristen da im Prospekt geschrieben haben - das ginge auch abwicklungstechnisch gar nicht zu unterscheiden.
Ich sehe es locker.