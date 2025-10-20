    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Krypto-Gewinner

    Kryptowährungen Top-Performer im Krypto-Markt KW 43/25

    Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance

    Liebe wallstreetONLINE Nutzer,

    in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top20 Kryptowährungen mit ihrer Performance vor. Erhalten Sie spannende Einblicke in die Kursentwicklung und Trends der wichtigsten digitalen Währungen.

    Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, wöchentlichen, Kryptowährungen-Performance Darstellung!

    Der Bitcoin hat eine Wochenperformance von -4,95 %. ETH / USD weißt eine Wochenperformance von -4,44 % auf. SOL / USD änderte sich auf Wochensicht um -3,99 %.


    wO Chartvergleich
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Verfasst von wO Chartvergleich
