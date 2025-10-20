Fast 150 % Kurschance! Plug Power, Bayer, Planethic Group Aktie Bietet sich bei der Planethic Group (vormals Veganz Group) die Kaufchance des Herbstes? Analysten sehen jedenfalls über 100 % Kurspotenzial. Die jüngste Korrektur scheint übertrieben und lockt zum Einstieg. Das Unternehmen selbst berichtet von …



