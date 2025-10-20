    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPlug Power AktievorwärtsNachrichten zu Plug Power
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fast 150 % Kurschance! Plug Power, Bayer, Planethic Group Aktie

    Bietet sich bei der Planethic Group (vormals Veganz Group) die Kaufchance des Herbstes? Analysten sehen jedenfalls über 100 % Kurspotenzial. Die jüngste Korrektur scheint übertrieben und lockt zum Einstieg. Das Unternehmen selbst berichtet von …

    Fast 150 % Kurschance! Plug Power, Bayer, Planethic Group Aktie
    Foto: esg-aktien.de
    Bietet sich bei der Planethic Group (vormals Veganz Group) die Kaufchance des Herbstes? Analysten sehen jedenfalls über 100 % Kurspotenzial. Die jüngste Korrektur scheint übertrieben und lockt zum Einstieg. Das Unternehmen selbst berichtet von massiver Nachfrage. Die Aktie von Plug Power hat sich in den vergangenen Monaten stark entwickelt. Statt Gewinne mitzunehmen, sehen Analysten weiteres Potenzial. Doch es gibt auch warnende Stimmen. Immerhin wurde der Break-even schon oft versprochen. Und was sagen Analysten zu Bayer? Derzeit auffällig wenig. Goldman Sachs empfiehlt die Aktie zum Kauf. Doch es gibt Rückschlagpotenzial bei den Q3 Zahlen.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Fast 150 % Kurschance! Plug Power, Bayer, Planethic Group Aktie Bietet sich bei der Planethic Group (vormals Veganz Group) die Kaufchance des Herbstes? Analysten sehen jedenfalls über 100 % Kurspotenzial. Die jüngste Korrektur scheint übertrieben und lockt zum Einstieg. Das Unternehmen selbst berichtet von …