Jardins d'Arménie feiert seine Weltpremiere in Monaco

MONACO, 20. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Jardins d'Arménie Royal Brandy feierte seinen weltweiten Start mit einer Gala im Hôtel Hermitage Monte-Carlo am 13. September 2025, an der H.S.H. teilnahm. Fürst Albert II. von Monaco und der Botschafter von Armenien in Frankreich, Arman Khachatryan. Im prestigeträchtigen Rahmen des Salle Belle Époque genossen einhundert Gäste einen Abend, der eine Mischung aus feiner Gastronomie, traditioneller Musik, Volkstänzen und einer Ausstellung armenischer Kunst bot, die in Zusammenarbeit mit der Galerie Angelina und dem armenischen Künstlerverband präsentiert wurde.

Der Abend gipfelte in einer exklusiven Verkostung unter der Leitung von Bruno Scavo, ehemaliger Chefsommelier von Monte-Carlo SBM, der die Gäste durch die vielschichtigen Aromen und die raffinierte Komplexität dieser außergewöhnlichen Spirituose führte. Mit diesem Meilenstein feiert Jardins d'Arménie Royal Brandy sein offizielles Europadebüt und bekräftigt damit seine Ambition, eine neue Brandy-Kategorie einzuführen, die althergebrachte Handwerkskunst mit zeitgenössischer Innovation verbindet.

Ein visionärer Gründer

Am Ursprung dieses Projekts steht Simon Pogossian, Gründer der SPS Cigaronne und Newline Brands Global LLC. Seit mehr als 30 Jahren widmet sich die Familie Pogossian der Herstellung außergewöhnlicher Luxusprodukte, angetrieben von Handwerkskunst, Innovation und einem kompromisslosen Streben nach Spitzenleistungen. Heute ist die Leitung an Simon Pogossians Sohn Armen Pogossian übergegangen, der mit seinen 27 Jahren eine neue Generation globaler Wirtschaftsführer repräsentiert. Mit Jardins d'Arménie führt Armen Pogossian eine völlig neue Kategorie von Spirituosen ein: Royal Brandy, eine perfekte Verbindung von altem Erbe und moderner Meisterschaft.

"Jardins d'Arménie ist der Ausdruck unserer Geschichte, unserer Kunst und unseres Savoir-faire. Jeder Schluck verkörpert die Kraft unseres Landes, die Finesse unserer Handwerkskunst und eine jahrhundertealte Tradition. Die Enthüllung in Monaco in Anwesenheit Seiner Hoheit Fürst Albert II. ist ein starkes Symbol: die armenischen Spitzenleistungen mit Europa zu teilen," sagte Armen Pogossian, Eigentümer von Cigaronne und Newline Brands Global LLC.