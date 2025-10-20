Chinas Wirtschaft wächst langsamer - Anstieg aber etwas besser als erwartet

PEKING (dpa-AFX) - Das Wirtschaftswachstum in China hat sich im dritten Quartal mit einem Plus von 4,8 Prozent weiter verlangsamt. Das geht aus Daten des Statistikamts der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft hervor. In den ersten beiden Quartalen war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Chinas noch um 5,4 Prozent beziehungsweise 5,2 Prozent gewachsen. Von Bloomberg befragte Experten hatten allerdings mit einem Rückgang des Wirtschaftswachstums auf 4,7 Prozent gerechnet.

Ökonomen machen für den nachlassenden Schwung vor allem anhaltende Probleme im Inland verantwortlich, etwa die Immobilienkrise und eine verhaltene Konsumstimmung. Der Export bleibt eine wichtige Stütze. Doch die Handels-Spannungen mit Washington drücken auf die Stimmung.