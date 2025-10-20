    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHolcim AktievorwärtsNachrichten zu Holcim
    253 Aufrufe 253 0 Kommentare 0 Kommentare

    Holcim kauft Xella: Bauindustrie im Wandel!

    Holcim stärkt mit der Übernahme von Xella seine Marktposition und treibt die Strategie «NextGen Growth 2030» voran, während es sein Portfolio um Premium-Marken erweitert.

    Holcim kauft Xella: Bauindustrie im Wandel!
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com
    • Holcim übernimmt Xella, einen führenden Anbieter nachhaltiger Wandsysteme, mit einem erwarteten Umsatz von rund EUR 1 Milliarde für 2025.
    • Die Übernahme ermöglicht Holcim, sein Angebot um die Premium-Marken Ytong, Silka, Hebel und Multipor zu erweitern.
    • Die strategische Übernahme wird Run-Rate-EBITDA-Synergien von EUR 60 Millionen im dritten Jahr und einen positiven EPS-Effekt ab dem ersten Jahr bringen.
    • Die Übernahme ist ein Meilenstein in Holcims Strategie «NextGen Growth 2030» und unterstützt den Ausbau des Bereichs Building Solutions.
    • Der Transaktionswert beträgt EUR 1,85 Milliarden, mit einem Pro-forma-EBITDA-Multiple von 8,9x bzw. 6,9x nach Synergien.
    • Die Transaktion soll im zweiten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Holcim ist am 24.10.2025.


    Holcim

    -0,77 %
    +1,80 %
    -3,04 %
    +5,11 %
    +56,11 %
    +228,53 %
    +254,25 %
    +185,73 %
    +351,64 %
    ISIN:CH0012214059WKN:869898





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Holcim kauft Xella: Bauindustrie im Wandel! Holcim stärkt mit der Übernahme von Xella seine Marktposition und treibt die Strategie «NextGen Growth 2030» voran, während es sein Portfolio um Premium-Marken erweitert.