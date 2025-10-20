Holcim kauft Xella: Bauindustrie im Wandel!
Holcim stärkt mit der Übernahme von Xella seine Marktposition und treibt die Strategie «NextGen Growth 2030» voran, während es sein Portfolio um Premium-Marken erweitert.
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
- Holcim übernimmt Xella, einen führenden Anbieter nachhaltiger Wandsysteme, mit einem erwarteten Umsatz von rund EUR 1 Milliarde für 2025.
- Die Übernahme ermöglicht Holcim, sein Angebot um die Premium-Marken Ytong, Silka, Hebel und Multipor zu erweitern.
- Die strategische Übernahme wird Run-Rate-EBITDA-Synergien von EUR 60 Millionen im dritten Jahr und einen positiven EPS-Effekt ab dem ersten Jahr bringen.
- Die Übernahme ist ein Meilenstein in Holcims Strategie «NextGen Growth 2030» und unterstützt den Ausbau des Bereichs Building Solutions.
- Der Transaktionswert beträgt EUR 1,85 Milliarden, mit einem Pro-forma-EBITDA-Multiple von 8,9x bzw. 6,9x nach Synergien.
- Die Transaktion soll im zweiten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Holcim ist am 24.10.2025.
-0,77 %
+1,80 %
-3,04 %
+5,11 %
+56,11 %
+228,53 %
+254,25 %
+185,73 %
+351,64 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
