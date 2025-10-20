    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    S-Bahn-Strecke Frankfurt-Offenbach wieder frei

    Für Sie zusammengefasst
    • S-Bahn-Verkehr zwischen Frankfurt und Offenbach wieder da
    • Streckensperrung seit 2. Oktober aufgehoben
    • Restarbeiten bis Jahresende, keine komplette Sperrung

    FRANKFURT/OFFENBACH (dpa-AFX) - Nach einer Streckensperrung rollen zwischen Frankfurt und Offenbach wieder S-Bahnen. Der Zugverkehr wurde heute Morgen gegen 5 Uhr wieder aufgenommen, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Die östlichen Endbahnhöfe Rödermark Ober-Roden, Dietzenbach und Hanau sind damit wieder mit dem Zug erreichbar. Mehr als zwei Wochen hatten Pendlerinnen und Pendler auf dem Abschnitt in Ersatzbusse umsteigen müssen. Betroffen waren die S1, S2, S8 und S9.

    Seit 2. Oktober war die wichtige Pendelstrecke gesperrt, zuvor auch bereits in den gesamten Sommerferien sowie an mehreren Wochenenden und nachts. Grund waren unter anderem Arbeiten am Brandschutz in den drei Offenbacher Stationen. Auch die Sanierung der Station Frankfurt-Mühlberg stand auf dem Plan.

    Restarbeiten soll es noch bis Ende des Jahres geben. Diese würden nachts durchgeführt. Eine komplette Sperrung der Strecke sei in diesem Jahr nicht mehr nötig. "Die Beeinträchtigung für unsere Fahrgäste halten wir so gering wie möglich", heißt es in der Mitteilung. Insgesamt sollten laut der Bahn rund 180 Millionen Euro investiert werden./isa/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    S-Bahn-Strecke Frankfurt-Offenbach wieder frei Nach einer Streckensperrung rollen zwischen Frankfurt und Offenbach wieder S-Bahnen. Der Zugverkehr wurde heute Morgen gegen 5 Uhr wieder aufgenommen, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Die östlichen Endbahnhöfe Rödermark Ober-Roden, Dietzenbach und …