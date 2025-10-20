101 0 Kommentare PURE Swiss Opportunity REF startet an der SIX Swiss Exchange!

Ein Meilenstein für den Schweizer Immobilienmarkt: Der PURE Swiss Opportunity REF (PSO) feiert am 20. Oktober 2025 sein Debüt an der SIX Swiss Exchange. Mit einem Fokus auf wirtschaftlich dynamische Regionen und erstklassige Liegenschaften verspricht der PSO attraktive Renditen und Wertsteigerungen. Die Aufnahme in die Indices «SXI Real Estate Broad» und «SXI Real Estate Funds Broad (SWIIT)» unterstreicht seine Bedeutung. Flavio Lauener, CEO der PURE Funds AG, sieht darin einen bedeutenden Schritt für das nachhaltige Wachstum des Fonds.

Der Immobilienfonds PURE Swiss Opportunity REF (PSO) wird am 20. Oktober 2025 erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Der Fonds wird in die Indices «SXI Real Estate Broad» und «SXI Real Estate Funds Broad (SWIIT)» aufgenommen.

Der PSO umfasst ein qualitativ hochwertiges Immobilienportfolio mit Fokus auf wirtschaftlich starke und aufstrebende städtische Regionen in der Schweiz.

Bevorzugt werden Liegenschaften in gutem Zustand und attraktiven Mikrolagen, die hohe Erträge und Wertsteigerungspotenziale bieten.

Flavio Lauener, CEO der PURE Funds AG, bezeichnet die Kotierung als bedeutenden Meilenstein für das nachhaltige Wachstum des Fonds.

PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte Fondsleitung, die sich auf Immobilieninvestments spezialisiert hat und auch Beratungs- sowie Managementdienstleistungen anbietet.





wO Newsflash

Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.


