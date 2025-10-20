Telefonica erwägt engere Partnerschaft mit United Internet

Mal einige Anregungen hierzu .....









Aktuelle Finanzlage – Telefónica Tech





Umsatzentwicklung:

Telefónica Tech erzielte 2024 einen Umsatz von €2,065 Mio., ein Plus von 10 % gegenüber dem Vorjahr. Im Q2/2025 wuchs der Umsatz um 12,5 % auf €566 Mio., während der Umsatz in der ersten Jahreshälfte bei €1,074 Mio. lag, was einem Plus von 9,6 % entspricht.





Marktposition:

Die Cyber-Sicherheits-Sparte zählt zu den zentralen Wachstumsbereichen. Telefónica Tech wird etwa von IDC als „Major Player“ für europäische MDR-Services anerkannt, und erhält diverse Auszeichnungen von Gartner, Everest Group, Avasant, Fortinet und anderen.





Buchungs- und Pipelineentwicklung:

Für 2024 verzeichnet Telefónica Tech Buchungen mit einem Wachstum von +30 % p.a., gepaart mit einem Funnel-Wachstum von +15 % p.a., was auf robuste Geschäftsentwicklung und starke Projektaussichten hinweist.





Marktumfeld – Telecom Cyber-Security





Branchenausblick:

Der globale Markt für „Telecom Cyber-Security Solutions“ wird auf $38,15 Mrd in 2024 geschätzt und soll bis 2025 auf $44,85 Mrd wachsen – ein Segmentwachstum mit CAGR von etwa 17–17,6 %. Prognosen sehen bis 2028 ein Volumen von rund $71,8 Mrd, bis 2029 sogar etwa $83,8 Mrd.





Mögliche finanzielle Auswirkungen auf Telefónica Tech

Umsatzwachstum durch Cyber-Security Angesichts der globalen CAGR von rund 17 % im Telekom-Cybersecurity-Markt könnte Telefónica Tech überproportionales Wachstum erzielen – insbesondere mit strategischen Partnerschaften (z. B. Wiz, SpyCloud) und starken öffentlichen-/B2B-Segmenten (40 % des H1-Umsatzes).

Erhöhte Margen durch Digital Services Cybersecurity-Lösungen (z. B. MDR, SASE) bringen typischerweise höhere Margen als klassische Netzservices. Der Fokus auf SaaS-, Cloud- und managed Services unterstützt die Margenverbesserung.

Buchungen und langfristige Verträge Die starke Pipeline (Bookings +30 %, Funnel +15 %) liefert nachhaltige Umsatzbasis und Baseline für künftige Quartale.

Effekte auf Free Cash Flow (FCF)

Telefónica Tech soll bis 2026 auf €3 Mrd Umsatz anwachsen (2024: ~€2 Mrd). Das erhöht den Beitrag zur freien Cash-Flow-Generierung des Gesamtkonzerns und unterstützt die jährlichen Ziele für FCF und Schuldenabbau.

Strategische Flexibilität für Investitionen

Der Gesamt-Konzern erzielt konsistent starken FCF, was Investitionen in Tech (z. B. in Cybersecurity) ermöglicht, ohne die Dividendenpolitik zu gefährden.





Blick in die Glaskugel....





1. Moderates Szenario:

Mit einem XY %-Anteil am Umsatz plus einem jährlichen Wachstum nahe dem Marktdurchschnitt (~15 %) würde Telefónica Tech bis 2026 etwa €2,8–3,0 Mrd erreichen.





2. Aggressives Szenario:

Unter Berücksichtigung überdurchschnittlich hoher Wachstumsraten (z. B. +20 % jährlich im Cyber-Bereich) könnte Telefónica Tech bis 2026 über €3,2 Mrd Umsatz generieren – insbesondere, wenn der Fokussierungsansatz im B2B und öffentlichem Sektor weiter skaliert.





In beiden Fällen wirkt sich ein stärkerer Tech-Umsatz positiv auf das gesamte Free Cash Flow Profil des Konzerns aus – unterstützt die finanzielle Stabilität, Investitionsfähigkeit und strategische Neuausrichtung.