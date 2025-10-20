Bericht
Telefonica erwägt engere Partnerschaft mit United Internet
United-Internet-Chef Ralph Dommermuth hatte 2023 eine langjährige Netz-Partnerschaft mit Telefonica aufgekündigt. Der Wechsel seiner rund zwölf Millionen Kunden auf das Netz von Vodafone soll bis Jahresende abgeschlossen sein. Der bevorstehende Abgang von Telefonica-Deutschlandchef Markus Haas erleichtert den Angaben zufolge eine Annäherung beider Firmen.
Analyst Robert Grindle von der Deutschen Bank schrieb, der bevorstehende Managementwechsel in Deutschland "deutet darauf hin, dass eine Einigung mit 1&1 leichter möglich wird". Für Analyst James Ratzer von New Street Research ist klar, dass es kaum einen besseren Kapitaleinsatz für Telefonica gibt, als 1&1 zu kaufen. "Aber die entscheidende Frage ist, ob Dommermuth bereit ist, einen Deal zu machen", sagte Ratzer.
Ein Sprecher von United Internet wollte sich laut "Handelsblatt" nicht zu Gesprächen äußern, betonte aber, der Netzaufbau von 1&1 komme voran. Telefónica und die deutsche Landesgesellschaft lehnten eine Stellungnahme ab.
Aktuelle Finanzlage – Telefónica Tech
Umsatzentwicklung:
Telefónica Tech erzielte 2024 einen Umsatz von €2,065 Mio., ein Plus von 10 % gegenüber dem Vorjahr. Im Q2/2025 wuchs der Umsatz um 12,5 % auf €566 Mio., während der Umsatz in der ersten Jahreshälfte bei €1,074 Mio. lag, was einem Plus von 9,6 % entspricht.
Marktposition:
Die Cyber-Sicherheits-Sparte zählt zu den zentralen Wachstumsbereichen. Telefónica Tech wird etwa von IDC als „Major Player“ für europäische MDR-Services anerkannt, und erhält diverse Auszeichnungen von Gartner, Everest Group, Avasant, Fortinet und anderen.
Buchungs- und Pipelineentwicklung:
Für 2024 verzeichnet Telefónica Tech Buchungen mit einem Wachstum von +30 % p.a., gepaart mit einem Funnel-Wachstum von +15 % p.a., was auf robuste Geschäftsentwicklung und starke Projektaussichten hinweist.
Marktumfeld – Telecom Cyber-Security
Branchenausblick:
Der globale Markt für „Telecom Cyber-Security Solutions“ wird auf $38,15 Mrd in 2024 geschätzt und soll bis 2025 auf $44,85 Mrd wachsen – ein Segmentwachstum mit CAGR von etwa 17–17,6 %. Prognosen sehen bis 2028 ein Volumen von rund $71,8 Mrd, bis 2029 sogar etwa $83,8 Mrd.
Mögliche finanzielle Auswirkungen auf Telefónica Tech
Umsatzwachstum durch Cyber-Security Angesichts der globalen CAGR von rund 17 % im Telekom-Cybersecurity-Markt könnte Telefónica Tech überproportionales Wachstum erzielen – insbesondere mit strategischen Partnerschaften (z. B. Wiz, SpyCloud) und starken öffentlichen-/B2B-Segmenten (40 % des H1-Umsatzes).
Erhöhte Margen durch Digital Services Cybersecurity-Lösungen (z. B. MDR, SASE) bringen typischerweise höhere Margen als klassische Netzservices. Der Fokus auf SaaS-, Cloud- und managed Services unterstützt die Margenverbesserung.
Buchungen und langfristige Verträge Die starke Pipeline (Bookings +30 %, Funnel +15 %) liefert nachhaltige Umsatzbasis und Baseline für künftige Quartale.
Effekte auf Free Cash Flow (FCF)
1. Moderates Szenario:
Mit einem XY %-Anteil am Umsatz plus einem jährlichen Wachstum nahe dem Marktdurchschnitt (~15 %) würde Telefónica Tech bis 2026 etwa €2,8–3,0 Mrd erreichen.
2. Aggressives Szenario:
Unter Berücksichtigung überdurchschnittlich hoher Wachstumsraten (z. B. +20 % jährlich im Cyber-Bereich) könnte Telefónica Tech bis 2026 über €3,2 Mrd Umsatz generieren – insbesondere, wenn der Fokussierungsansatz im B2B und öffentlichem Sektor weiter skaliert.
Wichtige Initiativen und Partnerschaften
1. NextDefense (Telefónica Tech UK&I, März 2024)
Telefónica Tech hat die Plattform NextDefense vorgestellt – ein fortschrittliches Portfolio an Managed Security Services (MSS), das maschinelles Lernen, Big Data Analytics sowie Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) nutzt. Es bietet durch kontinuierliche Überwachung, schnelle Bedrohungserkennung und effektive Incident Response einen ganzheitlichen Schutz für Daten, Cloud, Netzwerke und Endpoints.
2. AEGIS-Programm mit Cisco (ab September 2024)
Telefónica Tech ist der erste spanische Teilnehmer am Cisco AEGIS-Programm (Awareness, Education, Guidance, and Intelligence Sharing). Dadurch erhält das Unternehmen strategische Bedrohungsinformationen direkt von Cisco Talos — inklusive Detaildaten zu Angriffsmethoden und gefährlicher Infrastruktur —, die nahtlos in die Plattform NextDefense integriert werden.
3. Cyber-Threat Intelligence Angebot (Ende 2023)
Ein weiteres Angebot von Telefónica Tech fokussiert sich auf umfassende Threat Intelligence: Dieses umfasst eigene Quellen sowie externe, wie z. B. die Mitgliedschaft bei der Cyber Threat Alliance (CTA) und Zusammenarbeit mit dem spanischen National SOC-Netzwerk (RNS). Das Ziel ist eine 24/7 Bedrohungserkennung sowie maßgeschneiderte Lösungen je nach Risikoprofil des Kunden.
4. Partnerschaften mit Constella Intelligence (Juni 2022)
Auf der RSA-Konferenz 2022 verkündete Telefónica Tech ihre Partnerschaft mit Constella Intelligence. Ziel ist es, die Datenbasis – insbesondere für Identitäts- und Digital Risk Protection – enorm zu erweitern. Dies richtet sich primär an Endkunden und KMUs: Früherkennung von Datenlecks, Identitätsschutz und digitale Überwachung.
5. Kooperation mit Palo Alto Networks (Februar 2024)
In Zusammenarbeit mit Palo Alto Networks bietet Telefónica Tech Security Edge-Services wie Zero-Trust-Sicherheit (ZTNA 2.0), Cloud-Access-Security-Broker (CASB), Data Loss Prevention (DLP) sowie Web-Gateway-Funktionen. Diese Services werden über die lokalen SOCs und kombiniert mit NextDefense (u. a. Cortex XSIAM) umgesetzt.
6. Allianz mit Trellix & AWS
Eine weitere strategische Partnerschaft verbindet Telefónica Tech mit Trellix und AWS – speziell für Cloud-, hybride und On-Premise-Umgebungen. Hierbei kommen AI-gestützte XDR-Funktionen von Trellix in Verbindung mit AWS-Cloudfunktioen zum Einsatz, besonders angepasst für regulierte Branchen wie Gesundheitswesen oder Finanzdienstleistungen.