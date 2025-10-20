JEFFERIES stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien der Deutschen Bank nach einem starken Kursverlauf beim Kursziel von 33 Euro mit "Hold" aufgenommen. Der Marktkonsens sei angesichts des Erreichten nicht gerade anspruchslos, schrieb Joseph Dickerson in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Die Ausschüttungen der Frankfurter hinkten der Branche hinterher./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 10:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 19:05 / ET
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 28,79EUR auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2025, 07:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Joseph Dickerson
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 33
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
