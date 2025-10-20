Verkaufsquoten für E-Autos liegen weit auseinander

Hallöchen ich kenne mich nicht mit Flugtriebwerken aus, aber bissel mit Chartanalyse.





MACD positiv

Momentum positiv

Rsi 29

Dividende 0,78%





der Chart gleicht dem von Colgate🤣🤣🤣 also was für Oma Erna auf lange sicht, wenn da nicht spontan tolle News kommen. Und die News kennen wir ja nun weltweit.





nur meine persönliche Meinung, bin da auch erst seit paar Wochen drin mit 100 Shares, da mach ich nix falsch.





Ich hoffe ich konnte dir helfen.



