    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCaterpillar AktievorwärtsNachrichten zu Caterpillar

    Dividendentermine

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 43 / 2025

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 43 / 2025
    Foto: Caterpillar Inc

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 43 2025. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Oktober 2025 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 43 / 2025.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Caterpillar
    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Caterpillar Inc!
    Long
    493,94€
    Basispreis
    3,22
    Ask
    × 14,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    563,03€
    Basispreis
    3,33
    Ask
    × 13,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    +1,50 % 20.10.
    GE Vernova
    - 20.10.
    Levi Strauss & Registered (A)
    +2,74 % 20.10.
    Graco
    +1,21 % 20.10.
    Atlas Copco Registered (A)
    +1,49 % 20.10.
    Banco BBVA Argentina
    +16,69 % 20.10.
    Owens Corning
    +1,46 % 20.10.
    RPM International
    +1,79 % 20.10.
    Immersion
    +4,41 % 20.10.
    WD-40
    +1,45 % 20.10.
    Cyclacel Pharmaceuticals 6 % Conv Pfd
    - 20.10.
    Atlas Copco Registered (B)
    +1,69 % 20.10.
    Dell Technologies Registered (C)
    +2,55 % 21.10.
    Carpenter Technology
    +1,25 % 21.10.
    Costamare
    +2,73 % 21.10.
    Riley Exploration Permian
    +5,49 % 21.10.
    APA Corporation
    +3,60 % 22.10.
    Clorox
    +3,38 % 22.10.
    Lowe's Companies
    +2,05 % 22.10.
    Antero Midstream Corporation
    +6,41 % 22.10.
    Naturhouse Health
    +8,48 % 22.10.
    Prospect Capital 5.35 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    - 22.10.
    BAE Systems
    +0,94 % 23.10.
    CVS Health
    +3,18 % 23.10.
    LTC Properties
    +6,61 % 23.10.
    Serica Energy
    +15,47 % 23.10.
    Thor Industries
    +1,90 % 23.10.
    Aptargroup
    +1,18 % 23.10.
    Argan
    +2,61 % 23.10.
    Supermarket Income REIT
    +7,78 % 23.10.
    FDM Group (Holdings)
    +6,88 % 23.10.
    CITN INV/PAR VTG FPD 0.25
    +5,08 % 23.10.
    J D Wetherspoon
    +0,54 % 23.10.
    Marshalls
    +2,52 % 23.10.
    The Bankers Investment Trust
    +0,05 % 23.10.
    Morgan Advanced Materials
    +4,27 % 23.10.
    Moonpig Group
    - 23.10.
    MJ Gleeson
    +3,03 % 23.10.
    Sanderson Design Group
    +3,30 % 23.10.
    Procter & Gamble
    +2,53 % 24.10.
    Gladstone Investment
    +15,79 % 24.10.
    GE Healthcare Technologies
    +0,15 % 24.10.
    Coca-Cola Consolidated
    +0,31 % 24.10.
    Pentair
    +1,05 % 24.10.
    Unum Group
    +2,93 % 24.10.
    Concentrix Corporation
    +2,05 % 24.10.
    Signet Jewelers
    +1,16 % 24.10.
    Cibus Nordic Real Estate
    +7,04 % 24.10.
    Friedman Industries
    +0,64 % 24.10.
    FS Credit Opportunities
    +11,38 % 24.10.
    Western Asset Diversified Income Fund Registered of Benef Interest
    +11,90 % 24.10.
    PNM Resources
    +3,73 % 24.10.
    Goldman Sachs Group Depositary Shs (C)
    - 24.10.

    Die Dividendenrenditen in der KW 43 / 2025 reichen von +0,05 % bei The Bankers Investment Trust bis +16,69 % bei der Banco BBVA Argentina Aktie.

    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Dividendentermine Dividenden Termine (ex-dates) KW 43 / 2025 Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 43 2025