Manganese X Energy Corp. unterstreicht angesichts der jüngsten chinesischen Exportkontrollen für kritische Mineralien die Dringlichkeit des Aufbaus einer nordamerikanischen Lieferkette für Batteriematerialien

Montreal, Quebec – 20. Oktober 2025 / IRW-Press / Der Sprecher von Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWE: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) („Manganese X“ oder das „Unternehmen“), CEO Martin Kepman, hat angesichts der kürzlich von China eingeführten strengen Exportkontrollen für kritische Mineralien die Dringlichkeit des Aufbaus einer nordamerikanischen Lieferkette für Batteriematerialien hervorgehoben.

Chinas neue Exportkontrollvorschriften, die am 8. November 2025 in Kraft treten, sehen Exportkontrollen für leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterien, Kathodenmaterialien – einschließlich Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) –, ternäre Vorstufen und lithiumreiche manganbasierte Materialien sowie Graphitanodenmaterialien und wichtige Produktionstechnologien vor.

Kepman erklärte: „Diese Maßnahmen stellen eine erhebliche Verschärfung der chinesischen Kontrolle über den Export kritischer Materialien dar, die für die globale Industrie in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) und Verteidigung unerlässlich sind. Es wird erwartet, dass die Beschränkungen die internationalen Lieferketten beeinträchtigen und die Bestrebungen zur Autarkie der nordamerikanischen und europäischen Batterieproduktion beschleunigen werden.“

Kepman fügte hinzu: „Chinas jüngste Exportkontrollen unterstreichen die Dringlichkeit des Aufbaus einer sicheren und unabhängigen nordamerikanischen Lieferkette für Batteriematerialien. Das Manganprojekt Battery Hill von Manganese X in Woodstock, New Brunswick, Kanada, ist ein entscheidender Schritt, um die heimische Produktion von hochreinem Mangan (HPMSM) sicherzustellen. HPMSM ist ein wichtiger Bestandteil der nächsten Generation von Kathodenchemien für Elektrofahrzeuge, unter anderem Lithium-Mangan-reiche (LMR), Lithium-Mangan-Eisenphosphat- (LMFP) und Nickel-Mangan-Kobalt-Kathoden (NMC).“

Manganese X ist mit seiner Manganlagerstätte Battery Hill strategisch gut positioniert, um diese entstehende Versorgungslücke zu schließen. Das Unternehmen hat es sich seit langem zur Aufgabe gemacht, die nordamerikanischen Elektrofahrzeug- und Energiespeichermärkte mit hochwertigen Manganmaterialien aus ethischen Quellen zu beliefern und so die Abhängigkeit von ausländischen – insbesondere chinesischen – Verarbeitungskapazitäten zu verringern.