China überrascht mit starkem Wachstum – Alibaba und Co. gehen steil!

Gegenüber dem Vorquartal wuchs der Ausstoß um 1,1 Prozent und damit um 0,3 Prozentpunkte mehr als erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr steigerte sich die chinesische Wirtschaft sogar um 4,8 Prozent und damit ebenfalls stärker als gedacht.

Nach dem Ende der Corona-Pandemie tat sich die chinesische Wirtschaft lange schwer, wieder in die Gänge zu kommen. Doch inzwischen zeichnet sich eine Wende ab. Am frühen Montagmorgen hat die chinesische Wirtschaftsbehörde Wachstumsdaten präsentiert, auf die man hierzulande nur mit Neid mit blicken kann.

Industrie und Verbraucher geben den Ton an

Treibende Kraft ist ausgerechnet die lange brach liegende Industrieproduktion, die sich im September um 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gesteigert hat. Hier war lediglich ein Zuwachs von 5,0 Prozent erwartet werden.

Auch die Einzelhandelsumsätze entwickelten sich mit einem Plus von 3,0 Prozent geringfügig besser als erwartet (2,9 Prozent) – angesichts einer niedrigen Arbeitslosenquote von 5,2 Prozent scheinen Verbraucherinnen und Verbraucher also wieder optimistischer in die Zukunft zu sehen und zeigen sich daher ausgabenfreudiger.

Zentralbank lässt Zinsen unverändert

Auch der Leitzinsentscheid der Notenbank stand zum Wochenauftakt auf dem Programm. Die PBoC hat sich den fünften Monat in Folge dazu entschieden, die Leitzinsen unverändert zu lassen. Nach einer Senkung von 10 Basispunkten im Mai beließ die chinesische Zentralbank ihren wichtigsten Zinssatz bei 3,0 Prozent, der für 5-jährige Anleihen wurde bei 3,5 Prozent belassen.

In Peking scheint mal also zufrieden mit dem Mix aus niedrigen Inflationsraten, dem Wiederaufschwung in der Industrie und einem verbesserten Umfeld für Verbraucherinnen und Verbraucher, das am Beispiel von LVMH auch europäischen Unternehmen zu Gute kommt.

Erholungsrallye an chinesischen Märkten

Standen die Börsen sowohl in Festlandchina als auch in Hongkong in der vergangenen Woche angesichts des erneut aufflammenden Handelsstreits noch spürbar unter Druck, erholen sie sich am Montag stark.

Der Hang-Seng-Index legt um rund 2,3 Prozent zu. Dabei spielen die beiden Internet-Werte NetEase mit einem Plus von 5,3 Prozent und Alibaba mit einem Anstieg um 4,5 Prozent eine treibende Rolle, die auch auf andere Technologie-Werte wie Tencent (+3,6 Prozent) und Baidu (+3,0 Prozent) ausstrahlt. Verbrauchertitel wie Xiaomi und BYD legen mit +2,2 und +1,6 Prozent dagegen weniger stark zu.

Das gilt auch für festlandchinesische Handelsplätze, wo die Erholung mit Kursanstiegen zwischen 0,5 und 0,8 Prozent am Beispiel des CSI 300 beziehungsweise FTSE China A50 etwas schwächer ausfällt. Hier geben Industrie- und Finanzwerte wie Foxconn (+3,2 Prozent) und China Life Insurance (+3,9 Prozent) den Ton an.

Fazit: Rallye könnte vorerst weitergehen

China hat in der Nacht zum Montag mit überraschend starken Wirtschaftsdaten überrascht. Zwar liegt die Wachstumsrate deutlich hinter der früherer Jahre zurück, doch der Aufschwung gewinnt nach einer langen Flaute wieder an Fahrt. Das scheint auch für die chinesischen Verbraucherinnen und Verbraucher zu gelten, den sich ebenfalls lange zurückhaltend zeigten.

An den Börsen führt das zu zum Teil kräftigen Kursgewinnen, wobei vor allem Anlegerlieblinge profitieren können. Die Erleichterung greift auch auf andere Märke über, so notieren beispielsweise die US-Futures ebenso wie europäische deutlich im Plus und erholen sich somit von neuerlichen Schocks in der vergangenen Woche.

Da Anlegerinnen und Anleger auch in den kommenden Tagen auf offizielle Daten aus Washington verzichten müssen, richtet sich der Blick auf die Unternehmensgewinne, von denen prominente wie Netflix, Tesla und Intel anstehen. Sollten die gut ausfallen und US-Präsident Donald Trump nicht für erneute Störfeuer sorgen, könnte die Rallye trotz hoher Unternehmensbewertungen vorerst weitergehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion