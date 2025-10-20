    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Gewinne erwartet

    • DAX startet mit 0,7% Gewinn, über 50-Tage-Linie.
    • US-Märkte steigen dank Handelsoptimismus, Dow +0,52%.
    • Asien-Märkte legen kräftig zu, Nikkei erreicht Rekord.
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Gewinne erwartet
    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit Kursgewinnen in die Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montagmorgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 24.005 Punkte, nachdem er am Freitag zeitweise bis auf 23.684 Punkte abgesackt war. Damit würde es der Dax sogar knapp zurück über seine 50- und 100-Tage Durchschnittslinien schaffen. Der US-Aktienmarkt hatte am Freitag nach dem europäischen Handelsende ins Plus gedreht und letztlich recht ordentlich zugelegt. Am Morgen sorgen zudem deutliche Kursgewinne in Asien für Auftrieb. Für Erleichterung sorgt, dass sich in Japan inzwischen doch eine Koalition abzeichnet. In China fiel das weiter schleppende Wirtschaftswachstum zudem nicht ganz so schwach aus wie erwartet.

    USA: - GEWINNE - Nach positiven Signalen im Handelsstreit zwischen den USA und China und ohne negative Nachrichten aus dem Bankensektor haben sich die New Yorker Börsen am Freitag mit Kursaufschlägen ins Wochenende verabschiedet. US-Präsident Donald Trump zufolge kommen die Verhandlungen mit China wieder gut voran. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,52 Prozent auf 46.190,61 Punkte.

    ASIEN: - KRÄFTIGE GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind mit deutlichen Kursgewinnen in die Woche gestartet. Positive Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China hatten bereits in New York die Stimmung an den Märkten verbessert. Zudem zeichnet sich in Japan wohl eine Koalition ab. Dies sorgte am Montag beim Leitindex Nikkei 225 für ein Rekordhoch. Zuletzt verbuchte er einen Aufschlag von 2,74 Prozent. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 2,4 Prozent zu und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen stand 0,8 Prozent höher.

    DAX 23.830,99 -1,82%
    XDAX 23.977,46 -0,39%
    EuroSTOXX 50 5.607,39 -0,79%
    Stoxx50 4.741,85 -0,75%


    DJIA 46.190,61 0,52%
    S&P 500 6.664,01 0,53%
    NASDAQ 100 24.817,95 0,65%
    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    Bund-Future 129,88 -0,06%°

    DEVISEN:

    Euro/USD 1,1672 0,18%
    USD/Yen 150,58 -0,03%
    Euro/Yen 175,76 0,14%°

    BITCOIN:

    Bitcoin 110.443 1,62%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    Brent 61,10 -0,19 USD WTI 57,36 -0,18 USD°

    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
