    Nikkei auf Rekordhoch - Neue Regierungskoalition zeichnet sich ab

    • Nikkei 225 erreicht Rekordhoch bei 48.934 Punkten.
    • Neue Regierungskoalition stärkt Marktvertrauen.
    • Takaichi plant höhere Staatsausgaben in Schlüsselbranchen.
    TOKIO (dpa-AFX) - Der Nikkei 225 ist am Montag auf ein Rekordhoch geklettert. Zuletzt lag der japanische Leitindex 2,8 Prozent im Plus bei 48.934 Punkten. Als Kursstütze erwies sich die wohl unmittelbar bevorstehende neue Regierungskoalition. Die langjährige Regierungspartei LDP unter ihrer neuen Vorsitzenden Sanae Takaichi sowie die Japan Innovation Party (Ishin) haben laut dem Ishin-Mitvorsitzenden Hirofumi Yoshimura weitgehend eine Einigung erzielt.

    Während einige Analysten spekulieren, dass der sogenannte Takaichi-Handel - der Kauf japanischer Aktien bei gleichzeitigem Verkauf von inländischen Anleihen und Yen - an Schwung verliert, sorgt die gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass Takaichi bei der für Dienstag erwarteten Parlamentsabstimmung Premierministerin wird, für eine positive Stimmung.

    "Die Erwartungen an eine Regierung unter Takaichi sind gestiegen, was den Kauf von Aktien aufgrund der Hoffnung auf ihre proaktive Finanzpolitik beflügelt", sagte Yutaka Miura, Senior Technical Analyst bei Mizuho Securities. Takaichi warb während ihres Wahlkampfs um den Vorsitz der LDP für Pläne, mehr staatliche Ausgaben in strategische Branchen wie Verteidigung, Technologie, Cybersicherheit und Kernenergie zu investieren./gl





