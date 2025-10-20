    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSILTRONIC AG AktievorwärtsNachrichten zu SILTRONIC AG

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Siltronic auf 'Buy' - Ziel hoch auf 75 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Kursziel für Siltronic auf 75 Euro.
    • Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
    • Hohe Lagerbestände werden schrittweise abgebaut.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 45 auf 75 Euro angehoben und die Papiere des Waferherstellers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Wenig neue negative Aspekte seien gute Nachrichten, schrieb Constantin Hesse in seiner am Montag vorliegenden Neueinschätzung. Auch nach der jüngsten Kursrally liege die Bewertung noch nahe am historischen Tiefpunkt. Die Wafer-Lagerbestände der Kunden seien zwar hartnäckig hoch, würden aber inzwischen schrittweise abgebaut. Hesse rechnet mit einer Neubewertung der Aktien mit dem in der Branche üblichen Vorlauf auf steigende Gewinnerwartungen ab dem zweiten Halbjahr 2026./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 10:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 19:01 / ET

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    SILTRONIC AG

    +6,87 %
    +7,14 %
    +32,22 %
    +26,23 %
    -6,40 %
    -4,50 %
    -31,36 %
    +125,20 %
    +50,78 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,35 % und einem Kurs von 57,03 auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2025, 07:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +5,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 1,75 Mrd..

    SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -34,65 %/+28,98 % bedeutet.


