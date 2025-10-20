Jefferies hebt Siltronic auf 'Buy' - Ziel hoch auf 75 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,35 % und einem Kurs von 57,03 auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2025, 07:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +5,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,56 %.

Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 1,75 Mrd..

SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -34,65 %/+28,98 % bedeutet.