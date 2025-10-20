ANALYSE-FLASH
Jefferies startet Deutsche Bank mit 'Hold' - Ziel 33 Euro
- Jefferies bewertet Deutsche Bank mit "Hold" bei 33 Euro.
- Marktkonsens als wenig anspruchsvoll eingestuft.
- Ausschüttungen der Bank hinter Branchendurchschnitt.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien der Deutschen Bank nach einem starken Kursverlauf beim Kursziel von 33 Euro mit "Hold" aufgenommen. Der Marktkonsens sei angesichts des Erreichten nicht gerade anspruchslos, schrieb Joseph Dickerson in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Die Ausschüttungen der Frankfurter hinkten der Branche hinterher./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 10:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2025 / 19:05 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 28,98 auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -3,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,54 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 56,92 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +2,35 %/+19,40 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 33 Euro
Die beiden Regionalbanken, Zions und Western Alliance, die gestern im Gespräch waren wegen "fauler Kredite" oder "Schieflage" haben heute bereits wieder 4,5% bzw. 2,8% zugelegt. Man sieht aber wie nervös der Markt ist und die zittrigen Hände ihre Papiere raushauen.
Mein Szenario ist, dass 24 Euro Kaufkurse für Long-Einstiege in die Aktie sind. Vorher ist das Geld besser aufgehoben in Cash.
So - "BlackZock" ist also nun mal raus - der Xetra-Schluss Kurs war unter EUR 30,00 !!! -> gerne verabschieden wir uns von diesem negativen Poster auf diesem Forum hier (ist kein Verlust). Schön, dass er verkauft hat 😇