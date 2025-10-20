Ad Pepper Media: Umsatz verdreifacht, EBITDA auf Rekordhoch in Q3 2025
ad pepper media International N.V. glänzt im dritten Quartal 2025 mit einem Umsatzsprung und solider Finanzlage, angetrieben durch die strategische Übernahme von solute.
- ad pepper media International N.V. erzielte im dritten Quartal 2025 einen Umsatz von TEUR 16.969, was einer Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahr entspricht (Q3 2024: TEUR 5.224).
- Das Gruppen-EBITDA stieg im dritten Quartal auf TEUR 1.284, ebenfalls nahezu verdreifacht im Vergleich zum Vorjahr (Q3 2024: TEUR 485).
- Der Umsatz im Neunmonatszeitraum betrug TEUR 35.060, was mehr als doppelt so viel ist wie im Vorjahr (Q1-Q3 2024: TEUR 15.624).
- Die Akquisition von solute trug maßgeblich zum Umsatz- und EBITDA-Wachstum bei, mit solute, das im dritten Quartal TEUR 11.582 Umsatz und TEUR 971 EBITDA erzielte.
- Die Liquiditätsreserve blieb mit TEUR 27.261 auf einem hohen Niveau, und es bestehen keine Bankverbindlichkeiten.
- Der Bericht für das dritte Quartal wird voraussichtlich am 18. November 2025 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Ad Pepper Media International ist am 18.11.2025.
Der Kurs von Ad Pepper Media International lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,0500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,27 % im Plus.
