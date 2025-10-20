Holcim übernimmt deutschen Wandsystem-Anbieter Xella

Ich denke diverse Index und ETF Anbieter haben sich noch nicht zum Schicksal von Amrize geäussert.

Bei meinem letzten CH Spinoff ABB --> Accelleron war der Abgabedruck wesentlich höher als bei Amrize.





Ob richtig, oder falsch - habe meinen Bestand an Amrize heute freiwillig erhöht. Holcim behalten.

Ich denke, so wie es in Europa Investitionsstau bei Infrastruktur gibt, wird es den auch in den USA geben.

Ob man sich mit der CH ISIN einen Gefallen tut, oder noch eine US ISIN besorgt, bleibt abzuwarten.

Nehme ich die NYSE als Referenz, hat sich der Kurs bei 50 Dollar stabilisiert.

Holcim Halbjahreszahlem am 31. Juli.

Amrize Halbjahreszahlem am 7. August

https://investors.amrize.com/_assets/_aeda302f0dd5cb221ebf1edb264dc3a6/amrize/db/939/9532/file/Amrize+Form+10+Filing+-+June+2_+2025.pdf

Anzahl Aktien 552.7 Mio

Umsatz 11,7B

Gewinn 1,4B

Börsenwert ca. 27,6B

Gewinn pro Aktie 2,57

-->In meiner Kugel nicht günstig, KGV bei 20, Angestrebtes Wachstum oberhalb von 10%

Der Spin Off wird auch gekostet haben.

Falls es 1 Dollar Dividende gäbe, hätte man 2%.

Es wird auch klar damit geworben, dass - Amrize Ltd, a Swiss corporation, - eine CH und keine US Firma ist.

Vermutlich keine Quartalsdividenden.

Ich werte diese Konstruktion als handwerklichen Fehler vom CFO/Verwaltungsrat.

Zwei schweizer Firmen, davon eine mit Focus USA. Jedoch keine US Firma.

Die Früchte vom Spinoff sieht man evtl. erst in 2 Jahren.

In 2 Wochen wird man schlauer sein.