Holcim übernimmt deutschen Wandsystem-Anbieter Xella
- Holcim übernimmt Xella für 1,85 Milliarden Euro.
- Ziel: Stärkung der Position im nachhaltigen Bauen.
- Abschluss der Übernahme im zweiten Halbjahr 2026.
ZUG (dpa-AFX) - Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim will sein Geschäft in Europa ausbauen. Holcim werde für 1,85 Milliarden Euro den deutschen Anbieter von Wandsystemen Xella übernehmen, teilte der Konkurrent von Heidelberg Materials am Montag mit. Mit dem Kauf wollen die Schweizer ihre Position im Bereich nachhaltiges Bauen stärken. Der Zukauf soll im zweiten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich üblicher Bedingungen und der behördlichen Genehmigungen.
Xella beschäftigt den Angaben zufolge mehr als 4.000 Mitarbeiter und erwartet 2025 einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro. Zu Xella gehören die Marken Ytong, Silka, Hebel und Multipor. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Duisburg bietet seine Produkte in 21 europäischen Märkten an.
Der Kauf soll ab dem ersten Jahr einen positiven Effekt auf den Gewinn je Aktie sowie auf den freien Barmittelzufluss haben. Ab dem dritten Jahr rechnet Holcim mit Synergien beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von jährlich 60 Millionen Euro./mne/cf/rw/AWP/jha/
Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 51.06 CHF mit der höchsten Schätzung von 64.00 CHF und der niedrigsten von 42.30 CHF. Lesen Sie die detaillierten Statements der Analysten und verfolgen Sie die Entwicklung der Einschätzungen über die Jahre.
Laut Bank sitze ich auf einem Verlust von 8%.
Einkaufspreis 46.00 CHF , Letzter Kurs 42.23 CHF
Eigentlich hatte ich mit einem USD Kurs gerechnet - wie man sich doch täuschen kann.
Die Aktie erhielt auch eine CH ISIN - CH1430134226 - hatte da auch eine US ISIN erwartet.
Die ersten Gurus kommen aus der Hecke:
https://www.msn.com/en-us/money/topstocks/amrize-rated-neutral-in-new-research-coverage-by-ubs
https://site.financialmodelingprep.com/market-news/amrize-ltd-amrz-gets-overweight-nod-and--price-target-from-morgan-stanley
Ich würde annehmen, dass die Scheidung primär Amrize trägt - weiss das jemand besser?
So dass deren Divifähigkeit im laufenden Jahr eingeschränkt sein könnte.