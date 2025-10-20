Chance auf Ausbruch!

Die Kursmuster bei Gilead Sciences lassen auf einen baldigen Ausbruch über das Vorgängerhoch aus Sommer 2015 bei 123,37 US-Dollar schließen und können für den Aufbau von entsprechenden Long-Positionen mit einem übergeordneten Ziel bei 148,34 US-Dollar genutzt werden. Durch den Einsatz des Turbo-Call-Optionsscheins WKN DU0HPM ließe sich hierdurch eine überdurchschnittliche Rendite erzielen, Grundvoraussetzung hierfür ist jedoch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs mindestens über 125,82 US-Dollar und eine Zunahme der Aufwärtsdynamik. Ein Verbleib in der bisherigen Konsolidierung bis 108,46 US-Dollar bleibt dagegen bei der Aktie von Gilead Sciences vorläufig noch als neutral zu bewerten. Erst darunter würden sich die Anzeichen zu einer Konsolidierung bis in den Bereich von 104,49 und darunter sogar auf 98,83 US-Dollar sichtlich verdichten. Aber selbst dann bliebe nach technischem Zählalgorithmus die Chance auf einen späteren Ausbruch über das Hoch aus 2015 gewahrt und könnte sogar für einen günstigeren Einstieg in das Papier fungieren.

1. Long-Position ab 125,00 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 115,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 148,34 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Gilead Sciences Inc. (Monatschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU0HPM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,29 - 1,30 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 107,916 US-Dollar Basiswert: Gilead Sciences Inc. KO-Schwelle: 107,916 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 122,81 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 148,34 US-Dollar Hebel: 8,11 Kurschance: + 150 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY4QXL Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,02 - 2,03 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 146,23 US-Dollar Basiswert: Gilead Sciences Inc. KO-Schwelle: 146,23 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 122,81 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,18 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

