Pause eingelegt - Kaufgelegenheit

Technisch gesehen hat sich Newmont zwar kurzzeitig über das Vorgängerhoch aus 2022 von 86,37 US-Dollar hochgeschraubt, die lange Lunte auf der Oberseite der Wochenkerze lässt aber auf kurzfristigen Konsolidierungsbedarf schließen. In einem ersten Schritt könnte die Aktie auf 82,31 und darunter 72,13 US-Dollar zurückfallen, sogar ein Abstieg in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts (steil steigend) bei 60,97 US-Dollar kämen nicht überraschend. An den genannten Marken sollte die Aktie schließlich auf Trendwendemuster untersucht werden, die sich im Anschluss für einen Long-Einstieg mit einem übergeordneten Ziel bei 124,82 US-Dollar anbieten würde. Mittel- bis langfristig wären sogar Kurse bei 141,09 US-Dollar aus technischer Sicht machbar. Unterhalb eines Preisniveaus von 55,86 US-Dollar sollte aber größere Vorsicht an den Tag gelegt werden, eine solche Entwicklung könnte mit weiteren Abschlägen auf 51,12 US-Dollar bei Newmont quittiert werden.

Langsam, aber sicher hält Gold auch wieder bei großen Fonds und Privatanlegern Einzug in die Depots, Notenbanken kaufen weiter eifrig große Bestände auf und bereiten sich offenbar auf finanzielle Turbulenzen vor. Das dürfte auf Sicht der nächsten Monate und sogar Jahre weiterhin günstige Rahmenbedingungen für einen weiteren Preisanstieg bei Edelmetallen ebenen, wovon auch Newmont überdurchschnittlich profitieren dürfte.

Trading-Strategie:

1. Long-Position ab 98,50 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 81,45 US-Dollar platzieren. Kursziel 124,82 US-Dollar

2. Long-Position um 82,31 und 72,13 US-Dollar bei einem Boden prüfen , Kursziel 124,82 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Newmont Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2TQJ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,86 - 1,87 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 69,2275 US-Dollar Basiswert: Newmont Corp. KO-Schwelle: 69,2275 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 90,77 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,17 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU3AFE Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,82 - 1,83 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 111,8942 US-Dollar Basiswert: Newmont Corp. KO-Schwelle: 111,8942 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 90,77 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,25 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.